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Το Μαρούσι «πνίγεται» στα αυτοκίνητα και στις παραβάσεις - Τι αλλάζει
Το Μαρούσι «πνίγεται» στα αυτοκίνητα και στις παραβάσεις - Τι αλλάζει
Τι αλλάζει από το 2027 σύμφωνα με τις αποκλειστικές δηλώσεις του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου
Τι αλλάζει από το 2027 σύμφωνα με τις αποκλειστικές δηλώσεις του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου
Σε έναν απέραντο επιχειρηματικό κόμβο… ανάπτυξης (;) μετατρέπονται περιοχές του Αμαρουσίου, με τις νέες επενδύσεις σε μεγάλα κτήρια γραφείων να αλλάζουν ραγδαία τον χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, μαζί με την ανάπτυξη, αυξάνονται κατακόρυφα η κυκλοφορία, η παράνομη στάθμευση και η καθημερινή ταλαιπωρία των κατοίκων.
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