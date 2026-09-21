Το Μαρούσι «πνίγεται» στα αυτοκίνητα και στις παραβάσεις - Τι αλλάζει

Σε έναν απέραντο επιχειρηματικό κόμβο… ανάπτυξης (;) μετατρέπονται περιοχές του Αμαρουσίου, με τις νέες επενδύσεις σε μεγάλα κτήρια γραφείων να αλλάζουν ραγδαία τον χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, μαζί με την ανάπτυξη, αυξάνονται κατακόρυφα η κυκλοφορία, η παράνομη στάθμευση και η καθημερινή ταλαιπωρία των κατοίκων.





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