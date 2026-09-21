Η Τουρκία έριξε στο Αιγαίο 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και 14.000 στρατιώτες
ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία έριξε στο Αιγαίο 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και 14.000 στρατιώτες

Με 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου 14.000 στελέχη η Τουρκία πραγματοποιεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις της χρονιάς, την ώρα που ο Χακάν Φιντάν επαναφέρει στο προσκήνιο τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά και προειδοποιεί την Αθήνα...

Η Τουρκία έριξε στο Αιγαίο 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και 14.000 στρατιώτες
UPD:

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εμφανίζεται εκ νέου πιο επιβαρυμένο σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής, η Τουρκία ξεκίνησε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου τη μεγάλης κλίμακας διακλαδική άσκηση Denizkurdu-I/2026 – «Θαλασσόλυκος».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, η άσκηση διεξάγεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο...


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