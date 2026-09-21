Η Τουρκία έριξε στο Αιγαίο 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και 14.000 στρατιώτες

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εμφανίζεται εκ νέου πιο επιβαρυμένο σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής, η Τουρκία ξεκίνησε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου τη μεγάλης κλίμακας διακλαδική άσκηση Denizkurdu-I/2026 – «Θαλασσόλυκος».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, η άσκηση διεξάγεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο...





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