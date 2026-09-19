Η Ελλάδα χτίζει έναν από τους ισχυρότερους στόλους στον αέρα

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία πρόσθεσε ένα ακόμη F-16 Viper στη δύναμή της, φτάνοντας πλέον τα, σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ευρώπη.Το 60ό F-16 παραδόθηκε στιςαπό τη Lockheed Martin και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, με τις εργασίες να συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα και τις επόμενες παραδόσεις να προγραμματίζονται έως το 2027.