Η Ελλάδα χτίζει έναν από τους ισχυρότερους στόλους στον αέρα
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα χτίζει έναν από τους ισχυρότερους στόλους στον αέρα

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελληνικών F-16 έχει πλέον ξεπεράσει τα δύο τρίτα της διαδρομής του. Το 60ό Viper παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ ακολουθούν τα Block 50 και, λίγο αργότερα, τα F-35.

Η Ελλάδα χτίζει έναν από τους ισχυρότερους στόλους στον αέρα
UPD:
Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία πρόσθεσε ένα ακόμη F-16 Viper στη δύναμή της, φτάνοντας πλέον τα 60 αναβαθμισμένα μαχητικά, σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ευρώπη.

Το 60ό F-16 παραδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τη Lockheed Martin και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, με τις εργασίες να συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα και τις επόμενες παραδόσεις να προγραμματίζονται έως το 2027.


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