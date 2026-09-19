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Τέλος εποχής για τα παλιά αυτοκίνητα - Τι έρχεται και στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τα παλιά αυτοκίνητα - Τι έρχεται και στην Ελλάδα

Το τοπίο για τα παλιά αυτοκίνητα στην Ευρώπη αλλάζει πλέον στην πράξη. Τι έχει αποφασίσει ήδη η Ευρώπη και τι αναμένεται να αποφασίσει ακόμα…

Τέλος εποχής για τα παλιά αυτοκίνητα - Τι έρχεται και στην Ελλάδα
UPD:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον θεσπίσει τον νέο Κανονισμό 2026/1738 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 13 Αυγούστου 2026, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεών του θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2028.

Αυτό είναι το σημείο που αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα και για την Ελλάδα: για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα πολύ πιο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο που ορίζει πότε ένα αυτοκίνητο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει φτάσει πραγματικά στο τέλος της ζωής του.

Και η ηλικία, από μόνη της, δεν είναι ένα από αυτά τα κριτήρια. Με άλλα λόγια, ένα σωστά συντηρημένο αυτοκίνητο 20 ή ακόμη και περισσότερων ετών δεν οδηγείται αυτομάτως στην ανακύκλωση μόνο και μόνο λόγω της ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας του.

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UPD:

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