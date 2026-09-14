Τα Δημόσια Ωνάσεια επεκτείνονται, πρεμιέρα για οκτώ νέα Γυμνάσια και Λύκεια

Πρώτο κουδούνι για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, οκτώ νέα Γυμνάσια και Λύκεια να ανοίγουν τις πόρτες τους σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο

μαθητές και τις μαθήτριες κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027.



Αξιοποιώντας την εμπειρία της πρώτης περιόδου λειτουργίας τους, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. περνούν πλέον στην επόμενη φάση: από 12 σχολικές μονάδες επεκτείνονται σε 20, με οκτώ νέα Γυμνάσια και Λύκεια να ανοίγουν τις πόρτες τους σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.



Κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. έδειξαν στην πράξη τι μπορεί να συμβεί όταν η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίνει στα παιδιά χώρο να δοκιμάσουν, να συνεργαστούν και να ανακαλύψουν τι πραγματικά τα ενδιαφέρει. Μέσα από τους Ομίλους και τα Σύνολα, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξερεύνησαν πεδία πέρα από τα όρια του καθημερινού μαθήματος, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και μετέτρεψαν τις ιδέες τους σε συλλογικά έργα.







Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση, ανανεώθηκαν και βελτιώθηκαν τόσο οι κτηριακές υποδομές με υλικά υψηλής ποιότητας όσο και τα εργαλεία διδασκαλίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν νέο, σύγχρονο εξοπλισμό που διεύρυνε τις δυνατότητες διδασκαλίας. Επιπλέον, συμμετείχαν σε πρόσθετες επιμορφώσεις και ανέπτυξαν νέες συνεργασίες. Η γνώση και οι πρακτικές που προέκυψαν κατά την πρώτη χρονιά αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια των ΔΗΜ.Ω.Σ., αλλά και για το δημόσιο σχολείο συνολικά.



Ο αγιασμός στο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο – Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, βρέθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και παρέστησαν στον αγιασμό του 9ου Ημερήσιου Γυμνασίου Ηρακλείου και του 10ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Εκεί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και να περιηγηθούν στους χώρους που αναβαθμίστηκαν.



Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και, πάνω απ’ όλα, για το δημόσιο σχολείο. Η πολύ μεγάλη επένδυση του Ιδρύματος Ωνάση μάς δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά σχολεία με ιστορία και ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες, με εκτεταμένες ανακαινίσεις, σύγχρονες υποδομές και νέο εκπαιδευτικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Είναι μια επένδυση που αλλάζει στην πράξη την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Και έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία ότι αυτά τα σχολεία παραμένουν βαθιά συνδεδεμένα με τη γειτονιά τους. Δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά της περιοχής, ενώ παράλληλα ανοίγουν τις πόρτες τους και σε μαθητές από άλλες γειτονιές. Ακόμη περισσότερο, μέσα από τους Ομίλους και τα Σύνολα, οι δυνατότητες που δημιουργούνται μπορούν να φτάσουν και σε παιδιά άλλων σχολείων. Θέλουμε το καλό δημόσιο σχολείο να λειτουργεί ως ένας ανοιχτός πυρήνας γνώσης, δημιουργίας και ευκαιριών για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Στο Λύκειο υπάρχει και μία ακόμη πολύ ουσιαστική διάσταση: η ενισχυτική διδασκαλία και η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Γιατί η ποιότητα στην εκπαίδευση πρέπει να συνοδεύεται από πραγματική στήριξη του παιδιού και της οικογένειας σε κάθε κρίσιμο βήμα της σχολικής διαδρομής. Με 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία πλέον σε όλη τη χώρα, χτίζουμε πάνω στην εμπειρία της πρώτης χρονιάς και διευρύνουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ωνάση για μια συνεργασία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και κοινό στόχο: περισσότερες δυνατότητες, περισσότερα εφόδια και περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας μέσα στο δημόσιο σχολείο.



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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, επισήμανε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου και ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τα ΔΗΜ.Ω.Σ., τα οποία, με την προσθήκη οκτώ νέων σχολικών μονάδων και έπειτα από μια επιτυχημένη πρώτη σχολική χρονιά, αριθμούν πλέον 20 Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα. Με σταθερό προσανατολισμό την υποστήριξη της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ερχόμαστε να ενισχύσουμε σχολεία με τη δική τους ιστορία, τους δικούς τους ανθρώπους και ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή τους. Οι παρεμβάσεις στις υποδομές και στον τεχνολογικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό αποτελούν μόνο την αφετηρία. Στο επίκεντρο βρίσκονται όσα συμβαίνουν καθημερινά στις αίθουσες, στα εργαστήρια, στους Ομίλους και στα Σύνολα, καθώς και οι ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά να αγαπήσουν τη μάθηση, να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, να συνεργαστούν και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας είναι οι εκπαιδευτικοί, τους οποίους ως Ίδρυμα στηρίζουμε με πρόσθετες επιμορφώσεις και σύγχρονα εργαλεία. Εύχομαι στους μαθητές και τις μαθήτριες να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία, να μη φοβηθούν να δοκιμάσουν και να κρατήσουν ζωντανή την περιέργειά τους, γνωρίζοντας ότι θα είμαστε σταθερά δίπλα τους, με πίστη στο δημόσιο σχολείο και στις δυνατότητες κάθε παιδιού και κάθε εκπαιδευτικού».



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, δήλωσε: Το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει μια παράδοση ενίσχυσης της εκπαίδευσης που γνωρίζουμε όλοι πόσο έχει ωφελήσει τον τόπο, ιδιαίτερα με τις υποτροφίες οι οποίες παρέχονται για σπουδές υψηλού επιπέδου. Αυτή η νέα πρωτοβουλία, η οποία αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενισχύει τη Δημόσια Εκπαίδευση και περιλαμβάνει ριζικές ανακαινίσεις Δημόσιων Σχολείων, επεκτάθηκε και στον Δήμο μας. Στο 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και στο 10ο Λύκειο Ηρακλείου σε μία συνοικία με προσφυγικό υπόβαθρο, μία λαϊκή συνοικία με μεγάλες ανάγκες και ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό. Εύχομαι και προσδοκώ ότι αυτή η συνέργεια θα έχει και συνέχεια. Θα είναι μια αφετηρία προσπαθειών που θα αναβαθμίσουν τις δομές εκπαίδευσης και στην πόλη μας, αλλά και συνολικά στην Ελλάδα.



Το έντονο ενδιαφέρον των οικογενειών για τα ΔΗΜ.Ω.Σ. επιβεβαιώθηκε και κατά τη φετινή διαδικασία εισαγωγής τον Απρίλιο του 2026, με 3.450 μαθητές και μαθήτριες να συμμετέχουν στις γραπτές δοκιμασίες για τις 1.786 διαθέσιμες θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.



Με παρουσία σε δέκα περιοχές της χώρας, τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία υποδέχθηκαν τουςκαι τιςκατά την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027.Αξιοποιώντας την εμπειρία της πρώτης περιόδου λειτουργίας τους, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. περνούν πλέον στην επόμενη φάση:, με οκτώ νέα Γυμνάσια και Λύκεια να ανοίγουν τις πόρτες τους σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο., τα ΔΗΜ.Ω.Σ. έδειξαν στην πράξη τι μπορεί να συμβεί όταν η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίνει στα παιδιά χώρο να δοκιμάσουν, να συνεργαστούν και να ανακαλύψουν τι πραγματικά τα ενδιαφέρει. Μέσα από τους Ομίλους και τα Σύνολα, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξερεύνησαν πεδία πέρα από τα όρια του καθημερινού μαθήματος, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και μετέτρεψαν τις ιδέες τους σε συλλογικά έργα.Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση, ανανεώθηκαν και βελτιώθηκαν τόσο οι κτηριακές υποδομές με υλικά υψηλής ποιότητας όσο και τα εργαλεία διδασκαλίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν νέο, σύγχρονο εξοπλισμό που διεύρυνε τις δυνατότητες διδασκαλίας. Επιπλέον, συμμετείχαν σε πρόσθετες επιμορφώσεις και ανέπτυξαν νέες συνεργασίες. Η γνώση και οι πρακτικές που προέκυψαν κατά την πρώτη χρονιά αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια των ΔΗΜ.Ω.Σ., αλλά και για το δημόσιο σχολείο συνολικά.Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, βρέθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και παρέστησαν στον αγιασμό του 9ου Ημερήσιου Γυμνασίου Ηρακλείου και του 10ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Εκεί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και να περιηγηθούν στους χώρους που αναβαθμίστηκαν.Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και, πάνω απ’ όλα, για το δημόσιο σχολείο. Η πολύ μεγάλη επένδυση του Ιδρύματος Ωνάση μάς δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά σχολεία με ιστορία και ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες, με εκτεταμένες ανακαινίσεις, σύγχρονες υποδομές και νέο εκπαιδευτικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Είναι μια επένδυση που αλλάζει στην πράξη την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Και έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία ότι αυτά τα σχολεία παραμένουν βαθιά συνδεδεμένα με τη γειτονιά τους. Δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά της περιοχής, ενώ παράλληλα ανοίγουν τις πόρτες τους και σε μαθητές από άλλες γειτονιές. Ακόμη περισσότερο, μέσα από τους Ομίλους και τα Σύνολα, οι δυνατότητες που δημιουργούνται μπορούν να φτάσουν και σε παιδιά άλλων σχολείων. Θέλουμε το καλό δημόσιο σχολείο να λειτουργεί ως ένας ανοιχτός πυρήνας γνώσης, δημιουργίας και ευκαιριών για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Στο Λύκειο υπάρχει και μία ακόμη πολύ ουσιαστική διάσταση: η ενισχυτική διδασκαλία και η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Γιατί η ποιότητα στην εκπαίδευση πρέπει να συνοδεύεται από πραγματική στήριξη του παιδιού και της οικογένειας σε κάθε κρίσιμο βήμα της σχολικής διαδρομής. Με 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία πλέον σε όλη τη χώρα, χτίζουμε πάνω στην εμπειρία της πρώτης χρονιάς και διευρύνουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ωνάση για μια συνεργασία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και κοινό στόχο: περισσότερες δυνατότητες, περισσότερα εφόδια και περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας μέσα στο δημόσιο σχολείο.Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση,, επισήμανε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου και ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τα ΔΗΜ.Ω.Σ., τα οποία, με την προσθήκη οκτώ νέων σχολικών μονάδων και έπειτα από μια επιτυχημένη πρώτη σχολική χρονιά, αριθμούν πλέον 20 Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα. Με σταθερό προσανατολισμό την υποστήριξη της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ερχόμαστε να ενισχύσουμε σχολεία με τη δική τους ιστορία, τους δικούς τους ανθρώπους και ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή τους. Οι παρεμβάσεις στις υποδομές και στον τεχνολογικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό αποτελούν μόνο την αφετηρία. Στο επίκεντρο βρίσκονται όσα συμβαίνουν καθημερινά στις αίθουσες, στα εργαστήρια, στους Ομίλους και στα Σύνολα, καθώς και οι ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά να αγαπήσουν τη μάθηση, να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, να συνεργαστούν και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας είναι οι εκπαιδευτικοί, τους οποίους ως Ίδρυμα στηρίζουμε με πρόσθετες επιμορφώσεις και σύγχρονα εργαλεία. Εύχομαι στους μαθητές και τις μαθήτριες να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία, να μη φοβηθούν να δοκιμάσουν και να κρατήσουν ζωντανή την περιέργειά τους, γνωρίζοντας ότι θα είμαστε σταθερά δίπλα τους, με πίστη στο δημόσιο σχολείο και στις δυνατότητες κάθε παιδιού και κάθε εκπαιδευτικού».Ο Δήμαρχος Ηρακλείου,, δήλωσε: Το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει μια παράδοση ενίσχυσης της εκπαίδευσης που γνωρίζουμε όλοι πόσο έχει ωφελήσει τον τόπο, ιδιαίτερα με τις υποτροφίες οι οποίες παρέχονται για σπουδές υψηλού επιπέδου. Αυτή η νέα πρωτοβουλία, η οποία αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενισχύει τη Δημόσια Εκπαίδευση και περιλαμβάνει ριζικές ανακαινίσεις Δημόσιων Σχολείων, επεκτάθηκε και στον Δήμο μας. Στο 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και στο 10ο Λύκειο Ηρακλείου σε μία συνοικία με προσφυγικό υπόβαθρο, μία λαϊκή συνοικία με μεγάλες ανάγκες και ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό. Εύχομαι και προσδοκώ ότι αυτή η συνέργεια θα έχει και συνέχεια. Θα είναι μια αφετηρία προσπαθειών που θα αναβαθμίσουν τις δομές εκπαίδευσης και στην πόλη μας, αλλά και συνολικά στην Ελλάδα.Το έντονο ενδιαφέρον των οικογενειών για τα ΔΗΜ.Ω.Σ. επιβεβαιώθηκε και κατά τη φετινή διαδικασία εισαγωγής τον Απρίλιο του 2026, με 3.450 μαθητές και μαθήτριες να συμμετέχουν στις γραπτές δοκιμασίες για τις 1.786 διαθέσιμες θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στις οκτώ νέες σχολικές μονάδες, το οποίο περιέλαβε την αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, προαύλιων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ενίσχυση του τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Παράλληλα, στα υπόλοιπα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία συνεχίστηκαν στοχευμένες εργασίες, με βάση τις ανάγκες που καταγράφηκαν κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας τους. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν όπου κρίνεται αναγκαίο, με στόχο τη σταδιακή διαμόρφωση σύγχρονων, ασφαλών, λειτουργικών και φιλικών χώρων, που υποστηρίζουν ουσιαστικά τη διδασκαλία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.



Σχετικά με τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι ένα Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα. Πρόκειται για υφιστάμενα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια που αναβαθμίζονται με τη στήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στα ΔΗΜ.Ω.Σ. λειτουργούν Όμιλοι και Σύνολα με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στις Τέχνες, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό, αλλά και καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με στόχο τη διατήρηση ενός αρμονικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος προβλέπονται για κάθε ζεύγος (Γυμνασίου & Λυκείου) ΔΗΜ.Ω.Σ. θέσεις ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και σχολικού νοσηλευτή, καθώς επίσης 24ωρης υπηρεσίας φύλαξης, έτσι ώστε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να αισθάνονται ασφάλεια σε κάθε βήμα της σχολικής τους ζωής.



Με την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης και την παράδοση δύο ακόμη σχολικών μονάδων, το Δίκτυο θα αριθμεί συνολικά 22 σχολεία. Η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση ανέρχεται σε συνολικό ποσό έως 160 εκατ. ευρώ για χρονικό διάστημα 12 σχολικών ετών, έως και το 2036-2037, και προβλέπει έως 1 εκατ. ευρώ ανά σχολική μονάδα για την ανακαίνιση και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και έως 500.000 ευρώ ανά σχολείο και ανά σχολικό έτος για την ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων και την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί συνολικά 6 εκατ. ευρώ για έκτακτες ανάγκες και έξοδα που συνδέονται με τη λειτουργία του Δικτύου. Με την πλήρη ανάπτυξή του Δικτύου, εκτιμάται ότι στα ΔΗΜ.Ω.Σ. θα φοιτούν περίπου 6.000 μαθητές και μαθήτριες κάθε χρόνο και περισσότεροι από 22.000 συνολικά σε βάθος δωδεκαετίας.