ΔΕΘ, Ιαπωνία και Ρέμος απογειώνουν αυτό το Σάββατο τη Θεσσαλονίκη

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Από την Ιαπωνία και τις εμπειρίες της 90ής ΔΕΘ έως τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία, η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται για ένα Σάββατο με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Οι ουρές που σχηματίζονται ήδη στα ταμεία οδηγούν τη ΔΕΘ-HELEXPO σε σύσταση προς το κοινό για ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων πριν από την άφιξή του στην Έκθεση.Ένα από τα Σάββατα της χρονιάς με την μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης σχεδιάζουν να περάσουν πρώτα από την 90ή ΔΕΘ και, αργότερα, να κατευθυνθούν προς τη Νέα Παραλία για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου.Το πρόγραμμα της ημέρας συνδυάζει δύο μεγάλα γεγονότα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η επίσκεψη στη ΔΕΘ μπορεί αναμένεται να αρχίσει από νωρίς και να συνεχιστεί για ώρες, πριν το κοινό κατευθυνθεί με τα πόδια προς τον χώρο της συναυλίας, όπου ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.Η αυξημένη προσέλευση είναι ήδη ορατή στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου, όπου κατά τις ώρες αιχμής σχηματίζονται ουρές και καταγράφεται αναμονή. Ιδιαίτερα ενόψει του Σαββάτου, η ΔΕΘ-HELEXPO συστήνει στους επισκέπτες να εκδίδουν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους πριν ξεκινήσουν για την Έκθεση.Με το εισιτήριο διαθέσιμο στο κινητό τους, μπορούν να κατευθυνθούν απευθείας στις εισόδους, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αγορά προσφέρει οικονομικό όφελος, καθώς το εισιτήριο μίας εισόδου κοστίζει 9 ευρώ online, έναντι 12 ευρώ στα ταμεία.Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 90ής ΔΕΘ (https://www.more.com/gr-el/tickets/conference/festival/90i-diethnis-ekthesi-thessalonikis2026/).Κεντρικός πόλος έλξης της φετινής διοργάνωσης είναι η Ιαπωνία, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά ως Τιμώμενη Χώρα στη ΔΕΘ. Η παρουσία της έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των ηλικιών, προσφέροντας στο κοινό μια πολυδιάστατη γνωριμία με τη χώρα.Η ιαπωνική γαστρονομία και το sushi συναντούν την παράδοση, τη σύγχρονη κουλτούρα, την αισθητική, την τεχνολογία και την καινοτομία. Για πολλούς επισκέπτες, η φετινή ΔΕΘ αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικές πτυχές μιας χώρας που ασκεί διαχρονική γοητεία στο ελληνικό κοινό.Παράλληλα, στα περίπτερα επιχειρήσεων και φορέων παρουσιάζονται νέες τεχνολογικές εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, προσομοιωτές και άλλες διαδραστικές εμπειρίες.Ιδιαίτερη κίνηση συγκεντρώνει και η Juniorland, με ξυλοπόδαρους, juggling και bubble shows, διαδραστικές παραστάσεις, εργαστήρια ζωγραφικής και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες.Στην Academia, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί οργανισμοί και φορείς παρουσιάζουν προγράμματα σπουδών, έρευνας, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, προσελκύοντας νέους, φοιτητές, γονείς και εργαζομένους.Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι δράσεις των εκθετών, τα παιχνίδια, οι παρουσιάσεις, οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις με δώρα. Σημαντικό μέρος της εμπειρίας αποτελούν και οι λιανικές αγορές, με επιλογές από τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα έως την ένδυση, την τεχνολογία και τα είδη καθημερινής χρήσης.Έτσι, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται σε μια ολοήμερη έξοδο: πρώτα ΔΕΘ, Ιαπωνία, sushi, τεχνολογία και δράσεις για όλη την οικογένεια και στη συνέχεια Ρέμος στη Νέα Παραλία. Με την προσέλευση να αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη, η ηλεκτρονική έκδοση του εισιτηρίου αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για ταχύτερη είσοδο και χαμηλότερη τιμή.