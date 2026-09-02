«Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να δει τι προηγήθηκε»: Τι απαντά ο πρώην δήμαρχος Πάτμου για το... γαβγίστε κι άλλο στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου