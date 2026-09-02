«Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να δει τι προηγήθηκε»: Τι απαντά ο πρώην δήμαρχος Πάτμου για το... γαβγίστε κι άλλο στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
«Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να δει τι προηγήθηκε»: Τι απαντά ο πρώην δήμαρχος Πάτμου για το... γαβγίστε κι άλλο στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Η φράση που είπα ήταν σκληρή, σεξιστική δεν ήταν, σημειώνει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Ελευθέριος Πέντες
Τη δική του εκδοχή για τη φράση «Κατόπιν υποδείξεων, γαβγίστε κι άλλο για να είστε εντάξει», που είπε στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, Αργυρώ Γιαμαίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, έδωσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος του νησιού, Ελευθέριος Πέντες.
Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Γιαμαίου είχε καταγγείλει τη φράση ως προσβλητική και απαξιωτική, κάνοντας λόγο και για σεξιστική διάσταση.
«Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή αυτής της έκφρασης είναι προσβλητική και απαξιωτική. Και όταν ένας άνδρας απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο σε μια γυναίκα που βρίσκεται σε θέση ευθύνης, δεν μπορώ να αγνοήσω και τη διάσταση του σεξισμού», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.
Χθες αργά το βράδυ, ο κ. Πέντες, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με τίτλο «Αρκετά με την υποκρισία», έδωσε τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που προηγήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη φράση ήταν «σκληρή, αλλά όχι σεξιστική».
Όπως ανέφερε, η τοποθέτησή του δεν είχε αναφορά στο φύλο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά αφορούσε, όπως υποστηρίζει, τον τρόπο με τον οποίο ασκούσε εκείνη τη στιγμή τα καθήκοντά της στον θεσμικό της ρόλο.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης έκανε λόγο για αποσπασματική παρουσίαση του περιστατικού, σημειώνοντας ότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα μιας ολόκληρης συνεδρίασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, όπως υποστηρίζει, το συνολικό κλίμα και οι εντάσεις που έχουν προηγηθεί στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
«ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.
Εδώ και ώρες βλέπω το όνομά μου να διασύρεται από site σε site για λίγα δευτερόλεπτα μιας ολόκληρης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Και επειδή σήμερα είναι πολύ εύκολο να δει κάποιος τρία δευτερόλεπτα, να διαβάσει έναν τίτλο και να βγάλει απόφαση για έναν άνθρωπο, θέλω να πω κάτι και προς όλους εκείνους που βιάστηκαν να με καταδικάσουν.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσω καθαρά. Η φράση που είπα ήταν σκληρή. Σεξιστική δεν ήταν. Δεν μίλησα για το φύλο της κ. Γιαμαίου. Δεν μίλησα για το ότι είναι γυναίκα. Δεν μίλησα για την οικογένειά της ή την προσωπική της ζωή. Μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο, εκείνη τη στιγμή, ασκούσε τα καθήκοντά της ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όποιος θεωρεί ότι αυτό από μόνο του είναι σεξισμός, έχει δικαίωμα να το πιστεύει. Όμως έχω κι εγώ το δικαίωμα να πω: Όχι, δεν ήταν. Και όποιος θέλει να με κρίνει συνολικά γι’ αυτό, ας ψάξει όλη την αυτοδιοικητική μου πορεία, από το ξεκίνημά μου μέχρι σήμερα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να βγάζεις απόφαση από τρία δευτερόλεπτα. Το δύσκολο είναι να καθίσεις να δεις ολόκληρη τη συνεδρίαση.
Και μετά την προηγούμενη. Και μετά άλλη μία. Να δεις τι συμβαίνει εδώ και μήνες μέσα σε αυτή την αίθουσα.
Εγώ και οι άνθρωποι της παράταξής μου έχουμε δεχθεί επανειλημμένα χαρακτηρισμούς, ειρωνείες και επιθετικές συμπεριφορές.
Κυρίως από τον Δήμαρχο, κ. Τσαμπαλάκη, αλλά σε περιπτώσεις και από την ίδια την κ. Γιαμαίου. Έχουν ακουστεί απέναντι σε εμάς «ανίκανοι», «άχρηστοι», «γελοίοι». Το «πάμε έξω να τα πούμε» έχει ειπωθεί και προς εμένα και προς δημοτικό σύμβουλο της παράταξής μου. Στην τελευταία συνεδρίαση ο κ. Τσαμπαλάκης ειρωνεύτηκε ακόμη και το επώνυμό μου.
Και λίγο αργότερα χρειάστηκε να πάω στο μικρόφωνο και να ζητήσω να καταγραφεί στα πρακτικά ότι με είχε αποκαλέσει «νούμερο».
Όλα αυτά μπροστά στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και στην ίδια συνεδρίαση συνέβη και κάτι ακόμη που μπορεί να δει ο καθένας στο βίντεο. Την ώρα που προσπαθούσα να μιλήσω, ο κ. Τσαμπαλάκης πατούσε επανειλημμένα το κουμπί στο έδρανο της Προέδρου και ακουγόταν συνεχώς το καμπανάκι, την ώρα που εγώ προσπαθούσα να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου.
Η κ. Γιαμαίου δεν τον κάλεσε στην τάξη. Οι συστάσεις απευθύνονταν σε εμένα. Όποιος θέλει, ας δει το συγκεκριμένο σημείο της συνεδρίασης και ας βγάλει μόνος του το συμπέρασμά του. Δεν είδα τότε την ίδια ευαισθησία. Δεν είδα αναρτήσεις για την αξιοπρέπεια. Δεν είδα την ίδια αγανάκτηση για τον δημόσιο λόγο. Δεν είδα την ίδια ανάγκη να προστατευτεί ένας δημοτικός σύμβουλος όταν προσβάλλεται.
Λες και αξιοπρέπεια έχει μόνο εκείνος που σήμερα δηλώνει προσβεβλημένος. Όχι. Αξιοπρέπεια έχουμε όλοι. Και εμείς έχουμε οικογένειες. Και εμείς έχουμε παιδιά. Παιδιά που μπορούν να παρακολουθήσουν μια δημόσια συνεδρίαση και να ακούσουν τον πατέρα τους ή ανθρώπους που γνωρίζουν να δέχονται χαρακτηρισμούς και προσβολές.
Και εμείς επιστρέφουμε στα σπίτια μας μετά από αυτές τις συνεδριάσεις. Και εμείς έχουμε ανθρώπινα όρια. Και η πίεση δεν μένει μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ και μήνες έχω δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πρόσωπα του στενού και οικογενειακού περιβάλλοντος της κ. Γιαμαίου, που κανείς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ακόμη και εμμονικές, αλλά και από στελέχη και αντιδημάρχους της σημερινής πλειοψηφίας.
Πολλές φορές χωρίς να έχω αναφερθεί καν στους ίδιους. Χωρίς να έχω αγγίξει τις οικογένειές τους. Χωρίς να έχω μετατρέψει ποτέ την πολιτική διαφωνία σε προσωπική διαμάχη. Για μήνες κατάπια πολλά. Όχι γιατί φοβήθηκα. Αλλά γιατί δεν ήθελα η πολιτική στην Πάτμο να καταντήσει προσωπικός καβγάς οικογενειών και ανθρώπων.
Ας μη μπερδεύουν όμως την αυτοσυγκράτηση με την αδυναμία. Και για να είμαι δίκαιος, θέλω να αναφερθώ και σε δύο ανθρώπους με τους οποίους πολιτικά είχαμε πολλές διαφωνίες. Στον Παντελή Γρύλλη και στον Θωμά Υψηλάντη. Και οι δύο υπήρξαν Πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου από τη σημερινή συμπολίτευση. Δεν ήταν δικοί μας άνθρωποι. Δεν ήταν όλα τέλεια. Είχαμε αντιπαραθέσεις. Όμως τους έχω αναγνωρίσει και εξακολουθώ να τους αναγνωρίζω κάτι.
Προσπάθησαν να κρατήσουν την αξιοπρέπεια του θεσμού και να λειτουργήσουν ως Πρόεδροι ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ως Πρόεδροι μιας παράταξης. Προσπάθησαν να κρατήσουν όρια. Να ακουστεί και η αντιπολίτευση. Να μη μετατραπεί το Προεδρείο σε μηχανισμό επιβολής της πλειοψηφίας.
Ο Παντελής Γρύλλης μάλιστα έχει μιλήσει δημόσια για τις πιέσεις που δεχόταν σχετικά με τον λόγο της αντιπολίτευσης. Αυτό έχει σημασία. Γιατί δείχνει ότι το πρόβλημά μου δεν είναι ποιος κάθεται στην καρέκλα του Προέδρου. Το πρόβλημα είναι πώς χρησιμοποιεί αυτή την καρέκλα.
Και πάμε τώρα στη συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία που σχεδόν εξαφανίστηκε από τη δημόσια συζήτηση. Η παράταξή μας είχε καταθέσει εγγράφως θέμα για τις εκθέσεις υγειονομικού ελέγχου των σχολείων, με εισηγητή τον δημοτικό μας σύμβουλο Αντώνη Γαμπιέρη. Εγώ προσωπικά είχα ζητήσει τις εκθέσεις από την προηγούμενη συνεδρίαση.
Μας είπαν δημόσια ότι θα μας τις στείλουν. Πέρασε μία εβδομάδα. Δεν μας τις είχαν στείλει. Φτάσαμε στη συνεδρίαση λογοδοσίας χωρίς τα έγγραφα. Ο εισηγητής απουσίαζε για προσωπικούς λόγους και προσπάθησα ως επικεφαλής της παράταξης να κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
Να μάθω κάτι πολύ απλό: Είναι τα σχολεία της Πάτμου έτοιμα και ασφαλή για να υποδεχθούν τα παιδιά μας; Και τότε η κ. Γιαμαίου είπε ότι, αφού απουσιάζει ο εισηγητής, «το θέμα κλείνει».
Και το θέμα έκλεισε. Την ίδια στιγμή ακούστηκε από τη Γενική Γραμματέα του Δήμου, κ. Ελισαίου: «Έτσι μπράβο».
Γύρισα και ρώτησα: «Έτσι μπράβο, κυρία Ελισαίου;»
Και εκεί σηκώθηκα να φύγω. Εκεί, για μένα, ξεχείλισε το ποτήρι. Γιατί βλέποντας όλη τη σειρά των γεγονότων, εγώ αυτό που εξέλαβα ήταν έναν τακτικισμό για να κλείσει άρον άρον το θέμα χωρίς να ακουστεί η ουσία.
Είχα ζητήσει τις εκθέσεις. Δεν μου είχαν δοθεί. Πήγα να ρωτήσω γι’ αυτές. Το θέμα έκλεισε.
Και οι εκθέσεις στάλθηκαν τελικά στην παράταξή μας μετά τη συνεδρίαση, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Και τότε είδαμε ότι μέσα στις εκθέσεις υπήρχαν πραγματικά ζητήματα.
Στο Γεννείο Σχολείο, μεταξύ άλλων, η Υγειονομική Υπηρεσία ζητούσε ΑΜΕΣΑ εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου. Αυτό ήταν το θέμα για το οποίο επέμενα. Αυτό προσπαθούσα να ρωτήσω. Αν τα σχολεία μας είναι έτοιμα για τα παιδιά της Πάτμου. Και τελικά αυτή η ουσία χάθηκε. Έμειναν λίγα δευτερόλεπτα. Μία φράση. Και ένας βαρύς χαρακτηρισμός για μένα.
Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όχι μόνο για εμένα. Δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο να κρίνεται ολόκληρη η πορεία και η προσωπικότητά του από λίγα δευτερόλεπτα, όταν κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να δει τι προηγήθηκε. Και υπάρχει και κάτι ακόμη που δεν πρόκειται να αγνοήσω. Η ιστορία αυτή βγήκε από τα όρια της Πάτμου και αναπαράχθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα από πολλά πανελλαδικά μέσα.
Δεν είμαι αφελής. Και βλέπω τη συγκυρία. Αυτή την περίοδο έχω ανοίξει δύσκολα θέματα. Θέματα που ενοχλούν. Κι αν κάποιοι περίμεναν ότι όλο αυτό θα με κάνει πιο ήσυχο και πιο βολικό, έκαναν λάθος. Δεν μπήκα στην αυτοδιοίκηση για να είμαι αρεστός. Μπήκα για να υπηρετώ τον τόπο μου και να λέω αυτά που πιστεύω, ακόμη κι όταν ενοχλούν».
Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Γιαμαίου είχε καταγγείλει τη φράση ως προσβλητική και απαξιωτική, κάνοντας λόγο και για σεξιστική διάσταση.
«Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή αυτής της έκφρασης είναι προσβλητική και απαξιωτική. Και όταν ένας άνδρας απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο σε μια γυναίκα που βρίσκεται σε θέση ευθύνης, δεν μπορώ να αγνοήσω και τη διάσταση του σεξισμού», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.
Χθες αργά το βράδυ, ο κ. Πέντες, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με τίτλο «Αρκετά με την υποκρισία», έδωσε τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που προηγήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη φράση ήταν «σκληρή, αλλά όχι σεξιστική».
Η απάντηση του πρώην δημάρχου Πάτμου
Όπως ανέφερε, η τοποθέτησή του δεν είχε αναφορά στο φύλο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά αφορούσε, όπως υποστηρίζει, τον τρόπο με τον οποίο ασκούσε εκείνη τη στιγμή τα καθήκοντά της στον θεσμικό της ρόλο.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης έκανε λόγο για αποσπασματική παρουσίαση του περιστατικού, σημειώνοντας ότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα μιας ολόκληρης συνεδρίασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, όπως υποστηρίζει, το συνολικό κλίμα και οι εντάσεις που έχουν προηγηθεί στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
«ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Εδώ και ώρες βλέπω το όνομά μου να διασύρεται από site σε site για λίγα δευτερόλεπτα μιας ολόκληρης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Και επειδή σήμερα είναι πολύ εύκολο να δει κάποιος τρία δευτερόλεπτα, να διαβάσει έναν τίτλο και να βγάλει απόφαση για έναν άνθρωπο, θέλω να πω κάτι και προς όλους εκείνους που βιάστηκαν να με καταδικάσουν.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσω καθαρά. Η φράση που είπα ήταν σκληρή. Σεξιστική δεν ήταν. Δεν μίλησα για το φύλο της κ. Γιαμαίου. Δεν μίλησα για το ότι είναι γυναίκα. Δεν μίλησα για την οικογένειά της ή την προσωπική της ζωή. Μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο, εκείνη τη στιγμή, ασκούσε τα καθήκοντά της ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όποιος θεωρεί ότι αυτό από μόνο του είναι σεξισμός, έχει δικαίωμα να το πιστεύει. Όμως έχω κι εγώ το δικαίωμα να πω: Όχι, δεν ήταν. Και όποιος θέλει να με κρίνει συνολικά γι’ αυτό, ας ψάξει όλη την αυτοδιοικητική μου πορεία, από το ξεκίνημά μου μέχρι σήμερα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να βγάζεις απόφαση από τρία δευτερόλεπτα. Το δύσκολο είναι να καθίσεις να δεις ολόκληρη τη συνεδρίαση.
Και μετά την προηγούμενη. Και μετά άλλη μία. Να δεις τι συμβαίνει εδώ και μήνες μέσα σε αυτή την αίθουσα.
Εγώ και οι άνθρωποι της παράταξής μου έχουμε δεχθεί επανειλημμένα χαρακτηρισμούς, ειρωνείες και επιθετικές συμπεριφορές.
Κυρίως από τον Δήμαρχο, κ. Τσαμπαλάκη, αλλά σε περιπτώσεις και από την ίδια την κ. Γιαμαίου. Έχουν ακουστεί απέναντι σε εμάς «ανίκανοι», «άχρηστοι», «γελοίοι». Το «πάμε έξω να τα πούμε» έχει ειπωθεί και προς εμένα και προς δημοτικό σύμβουλο της παράταξής μου. Στην τελευταία συνεδρίαση ο κ. Τσαμπαλάκης ειρωνεύτηκε ακόμη και το επώνυμό μου.
Και λίγο αργότερα χρειάστηκε να πάω στο μικρόφωνο και να ζητήσω να καταγραφεί στα πρακτικά ότι με είχε αποκαλέσει «νούμερο».
Όλα αυτά μπροστά στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και στην ίδια συνεδρίαση συνέβη και κάτι ακόμη που μπορεί να δει ο καθένας στο βίντεο. Την ώρα που προσπαθούσα να μιλήσω, ο κ. Τσαμπαλάκης πατούσε επανειλημμένα το κουμπί στο έδρανο της Προέδρου και ακουγόταν συνεχώς το καμπανάκι, την ώρα που εγώ προσπαθούσα να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου.
Η κ. Γιαμαίου δεν τον κάλεσε στην τάξη. Οι συστάσεις απευθύνονταν σε εμένα. Όποιος θέλει, ας δει το συγκεκριμένο σημείο της συνεδρίασης και ας βγάλει μόνος του το συμπέρασμά του. Δεν είδα τότε την ίδια ευαισθησία. Δεν είδα αναρτήσεις για την αξιοπρέπεια. Δεν είδα την ίδια αγανάκτηση για τον δημόσιο λόγο. Δεν είδα την ίδια ανάγκη να προστατευτεί ένας δημοτικός σύμβουλος όταν προσβάλλεται.
Λες και αξιοπρέπεια έχει μόνο εκείνος που σήμερα δηλώνει προσβεβλημένος. Όχι. Αξιοπρέπεια έχουμε όλοι. Και εμείς έχουμε οικογένειες. Και εμείς έχουμε παιδιά. Παιδιά που μπορούν να παρακολουθήσουν μια δημόσια συνεδρίαση και να ακούσουν τον πατέρα τους ή ανθρώπους που γνωρίζουν να δέχονται χαρακτηρισμούς και προσβολές.
Και εμείς επιστρέφουμε στα σπίτια μας μετά από αυτές τις συνεδριάσεις. Και εμείς έχουμε ανθρώπινα όρια. Και η πίεση δεν μένει μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ και μήνες έχω δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πρόσωπα του στενού και οικογενειακού περιβάλλοντος της κ. Γιαμαίου, που κανείς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ακόμη και εμμονικές, αλλά και από στελέχη και αντιδημάρχους της σημερινής πλειοψηφίας.
Πολλές φορές χωρίς να έχω αναφερθεί καν στους ίδιους. Χωρίς να έχω αγγίξει τις οικογένειές τους. Χωρίς να έχω μετατρέψει ποτέ την πολιτική διαφωνία σε προσωπική διαμάχη. Για μήνες κατάπια πολλά. Όχι γιατί φοβήθηκα. Αλλά γιατί δεν ήθελα η πολιτική στην Πάτμο να καταντήσει προσωπικός καβγάς οικογενειών και ανθρώπων.
Ας μη μπερδεύουν όμως την αυτοσυγκράτηση με την αδυναμία. Και για να είμαι δίκαιος, θέλω να αναφερθώ και σε δύο ανθρώπους με τους οποίους πολιτικά είχαμε πολλές διαφωνίες. Στον Παντελή Γρύλλη και στον Θωμά Υψηλάντη. Και οι δύο υπήρξαν Πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου από τη σημερινή συμπολίτευση. Δεν ήταν δικοί μας άνθρωποι. Δεν ήταν όλα τέλεια. Είχαμε αντιπαραθέσεις. Όμως τους έχω αναγνωρίσει και εξακολουθώ να τους αναγνωρίζω κάτι.
Προσπάθησαν να κρατήσουν την αξιοπρέπεια του θεσμού και να λειτουργήσουν ως Πρόεδροι ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ως Πρόεδροι μιας παράταξης. Προσπάθησαν να κρατήσουν όρια. Να ακουστεί και η αντιπολίτευση. Να μη μετατραπεί το Προεδρείο σε μηχανισμό επιβολής της πλειοψηφίας.
Ο Παντελής Γρύλλης μάλιστα έχει μιλήσει δημόσια για τις πιέσεις που δεχόταν σχετικά με τον λόγο της αντιπολίτευσης. Αυτό έχει σημασία. Γιατί δείχνει ότι το πρόβλημά μου δεν είναι ποιος κάθεται στην καρέκλα του Προέδρου. Το πρόβλημα είναι πώς χρησιμοποιεί αυτή την καρέκλα.
Και πάμε τώρα στη συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία που σχεδόν εξαφανίστηκε από τη δημόσια συζήτηση. Η παράταξή μας είχε καταθέσει εγγράφως θέμα για τις εκθέσεις υγειονομικού ελέγχου των σχολείων, με εισηγητή τον δημοτικό μας σύμβουλο Αντώνη Γαμπιέρη. Εγώ προσωπικά είχα ζητήσει τις εκθέσεις από την προηγούμενη συνεδρίαση.
Μας είπαν δημόσια ότι θα μας τις στείλουν. Πέρασε μία εβδομάδα. Δεν μας τις είχαν στείλει. Φτάσαμε στη συνεδρίαση λογοδοσίας χωρίς τα έγγραφα. Ο εισηγητής απουσίαζε για προσωπικούς λόγους και προσπάθησα ως επικεφαλής της παράταξης να κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
Να μάθω κάτι πολύ απλό: Είναι τα σχολεία της Πάτμου έτοιμα και ασφαλή για να υποδεχθούν τα παιδιά μας; Και τότε η κ. Γιαμαίου είπε ότι, αφού απουσιάζει ο εισηγητής, «το θέμα κλείνει».
Και το θέμα έκλεισε. Την ίδια στιγμή ακούστηκε από τη Γενική Γραμματέα του Δήμου, κ. Ελισαίου: «Έτσι μπράβο».
Γύρισα και ρώτησα: «Έτσι μπράβο, κυρία Ελισαίου;»
Και εκεί σηκώθηκα να φύγω. Εκεί, για μένα, ξεχείλισε το ποτήρι. Γιατί βλέποντας όλη τη σειρά των γεγονότων, εγώ αυτό που εξέλαβα ήταν έναν τακτικισμό για να κλείσει άρον άρον το θέμα χωρίς να ακουστεί η ουσία.
Είχα ζητήσει τις εκθέσεις. Δεν μου είχαν δοθεί. Πήγα να ρωτήσω γι’ αυτές. Το θέμα έκλεισε.
Και οι εκθέσεις στάλθηκαν τελικά στην παράταξή μας μετά τη συνεδρίαση, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Και τότε είδαμε ότι μέσα στις εκθέσεις υπήρχαν πραγματικά ζητήματα.
Στο Γεννείο Σχολείο, μεταξύ άλλων, η Υγειονομική Υπηρεσία ζητούσε ΑΜΕΣΑ εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου. Αυτό ήταν το θέμα για το οποίο επέμενα. Αυτό προσπαθούσα να ρωτήσω. Αν τα σχολεία μας είναι έτοιμα για τα παιδιά της Πάτμου. Και τελικά αυτή η ουσία χάθηκε. Έμειναν λίγα δευτερόλεπτα. Μία φράση. Και ένας βαρύς χαρακτηρισμός για μένα.
Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όχι μόνο για εμένα. Δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο να κρίνεται ολόκληρη η πορεία και η προσωπικότητά του από λίγα δευτερόλεπτα, όταν κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να δει τι προηγήθηκε. Και υπάρχει και κάτι ακόμη που δεν πρόκειται να αγνοήσω. Η ιστορία αυτή βγήκε από τα όρια της Πάτμου και αναπαράχθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα από πολλά πανελλαδικά μέσα.
Δεν είμαι αφελής. Και βλέπω τη συγκυρία. Αυτή την περίοδο έχω ανοίξει δύσκολα θέματα. Θέματα που ενοχλούν. Κι αν κάποιοι περίμεναν ότι όλο αυτό θα με κάνει πιο ήσυχο και πιο βολικό, έκαναν λάθος. Δεν μπήκα στην αυτοδιοίκηση για να είμαι αρεστός. Μπήκα για να υπηρετώ τον τόπο μου και να λέω αυτά που πιστεύω, ακόμη κι όταν ενοχλούν».
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