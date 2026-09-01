Ελλάδα: Επιτέλους ξεκινάνε να παραλαμβάνουν τα νέα τους αυτοκίνητα οι αγοραστές

Λύση φαίνεται να δίνεται στο σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, το οποίο τους τελευταίους μήνες είχε προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία που είχε προσφύγει κατά του διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή και προμήθεια των μεταλλικών πινακίδων απέσυρε την ένστασή της. Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει το βασικό νομικό εμπόδιο και επιτρέπει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προχωρήσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Η είδηση δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες ότι οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα αρχίσουν σταδιακά να ομαλοποιούνται. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι από σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες πινακίδες σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι συμβατικές διαδικασίες, να ξεκινήσει η παραγωγή και στη συνέχεια να γίνει η κατανομή των νέων αποθεμάτων στις Περιφέρειες.