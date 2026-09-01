Χωρίς δίπλωμα έως και το 15% των οδηγών στην Αττική - Αν οδηγήσουν κινδυνεύουν με φυλάκιση
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς δίπλωμα έως και το 15% των οδηγών στην Αττική - Αν οδηγήσουν κινδυνεύουν με φυλάκιση

Χιλιάδες οδηγοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την Τροχαία επειδή εξακολουθούν να οδηγούν χωρίς ισχύουσα άδεια. Ο νέος ΚΟΚ αλλάζει δραματικά τα δεδομένα...

Χωρίς δίπλωμα έως και το 15% των οδηγών στην Αττική - Αν οδηγήσουν κινδυνεύουν με φυλάκιση
UPD:
Μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους. Ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν ακόμη και στο 15% το ποσοστό των οδηγών που μπορεί, σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, να κυκλοφορούν χωρίς ενεργό δικαίωμα οδήγησης.


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UPD:

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