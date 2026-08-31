Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Τροχαίο στο Ηράκλειο, η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 20χρονο Γερμανό από τις λαμαρίνες
Τροχαίο στο Ηράκλειο, η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 20χρονο Γερμανό από τις λαμαρίνες
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο δεύτερος επιβάτης του ΙΧ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Παντάνασσας, στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας από τους δύο επιβαίνοντες.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ, οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 20χρονο Γερμανό από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες του οχήματος.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβάτες του ΙΧ, με τον έναν να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερες κακώσεις.
Δείτε φωτογραφία από το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ, οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 20χρονο Γερμανό από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες του οχήματος.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβάτες του ΙΧ, με τον έναν να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερες κακώσεις.
Δείτε φωτογραφία από το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο
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