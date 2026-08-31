Τροχαίο στο Ηράκλειο, η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 20χρονο Γερμανό από τις λαμαρίνες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ηράκλειο

Τροχαίο στο Ηράκλειο, η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 20χρονο Γερμανό από τις λαμαρίνες

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο δεύτερος επιβάτης του ΙΧ

Τροχαίο στο Ηράκλειο, η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 20χρονο Γερμανό από τις λαμαρίνες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Παντάνασσας, στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας από τους δύο επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ, οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 20χρονο Γερμανό από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες του οχήματος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβάτες του ΙΧ, με τον έναν να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερες κακώσεις.

Δείτε φωτογραφία από το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο

Τροχαίο στο Ηράκλειο, η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 20χρονο Γερμανό από τις λαμαρίνες

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