Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Τροχαίο δυστύχημα στα Μέγαρα, νεκρή 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε περίφραξη
Τροχαίο δυστύχημα στα Μέγαρα, νεκρή 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε περίφραξη
Το τροχαίο έγινε στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, με μία νεαρή γυναίκα 35 χρονών να χάνει τη ζωή της.
Η 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων περιοχή Καλό Νεράκι, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μία περίφραξη.
Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.
Η 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων περιοχή Καλό Νεράκι, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μία περίφραξη.
Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.
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