Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Γάτα και αλεπού κάνουν «έρευνα» σε αρχαιολογικούς χώρους στην Αθήνα, δείτε τις αναρτήσεις του Cambridge University Press
Γάτα και αλεπού κάνουν «έρευνα» σε αρχαιολογικούς χώρους στην Αθήνα, δείτε τις αναρτήσεις του Cambridge University Press
Οι δύο εμφανίσεις ζώων έκλεψαν την παράσταση στο περιθώριο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα
Δύο απρόσμενοι «συνεργάτες πεδίου» έκλεψαν την παράσταση στην Αθήνα, στο περιθώριο του EAA 2026, του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχαιολόγων, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην πρωτεύουσα.
Μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, το Cambridge University Press για ακαδημαϊκές εκδόσεις σχετικές με Ιστορία, Κλασικές Σπουδές και Αρχαιολογία επέλεξε να καταγράψει με χιούμορ δύο συναντήσεις με την… τοπική πανίδα, παρουσιάζοντας αρχικά μία γάτα στην Αρχαία Αγορά και στη συνέχεια μία αλεπού στο Ηρώδειο σαν να επρόκειτο για «αρχαιολόγους» που πραγματοποιούσαν τις δικές τους έρευνες.
Στην πρώτη ανάρτηση, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του συνεδρίου, το Cambridge University Press ανέφερε ότι ένας «χνουδωτός βοηθός πεδίου» εντοπίστηκε να επιθεωρεί την Αρχαία Αγορά. Όπως σχολίαζε χαριτολογώντας, τα πρώτα «ευρήματα» της γάτας έδειχναν ότι είχε επιλέξει εξαιρετικό σημείο παρατήρησης, παρά τον έντονο ήλιο, αν και η ίδια δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις.
Μία ημέρα αργότερα, όμως, εμφανίστηκε και δεύτερος… ερευνητής. Αυτή τη φορά, μία αλεπού εντοπίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, με το Cambridge University Press να γράφει ότι το ζώο πραγματοποιούσε τη δική του «ανεξάρτητη έρευνα» στον χώρο. «Εξαιρετική αντίληψη του χώρου, αμφίβολη τήρηση σημειώσεων», ήταν το χιουμοριστικό «πόρισμα» για την παρουσία της αλεπούς, με την ανάρτηση να συνοδεύεται από φωτογραφία του ζώου στον αρχαιολογικό χώρο.
Μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, το Cambridge University Press για ακαδημαϊκές εκδόσεις σχετικές με Ιστορία, Κλασικές Σπουδές και Αρχαιολογία επέλεξε να καταγράψει με χιούμορ δύο συναντήσεις με την… τοπική πανίδα, παρουσιάζοντας αρχικά μία γάτα στην Αρχαία Αγορά και στη συνέχεια μία αλεπού στο Ηρώδειο σαν να επρόκειτο για «αρχαιολόγους» που πραγματοποιούσαν τις δικές τους έρευνες.
Στην πρώτη ανάρτηση, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του συνεδρίου, το Cambridge University Press ανέφερε ότι ένας «χνουδωτός βοηθός πεδίου» εντοπίστηκε να επιθεωρεί την Αρχαία Αγορά. Όπως σχολίαζε χαριτολογώντας, τα πρώτα «ευρήματα» της γάτας έδειχναν ότι είχε επιλέξει εξαιρετικό σημείο παρατήρησης, παρά τον έντονο ήλιο, αν και η ίδια δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις.
Μία ημέρα αργότερα, όμως, εμφανίστηκε και δεύτερος… ερευνητής. Αυτή τη φορά, μία αλεπού εντοπίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, με το Cambridge University Press να γράφει ότι το ζώο πραγματοποιούσε τη δική του «ανεξάρτητη έρευνα» στον χώρο. «Εξαιρετική αντίληψη του χώρου, αμφίβολη τήρηση σημειώσεων», ήταν το χιουμοριστικό «πόρισμα» για την παρουσία της αλεπούς, με την ανάρτηση να συνοδεύεται από φωτογραφία του ζώου στον αρχαιολογικό χώρο.
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