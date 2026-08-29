Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αλιβέρι: Πέθανε ξαφνικά 44χρονος, βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του
Αλιβέρι: Πέθανε ξαφνικά 44χρονος, βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του
Ο άνδρας είχε πάει το παιδί του για ύπνο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τη ζωή του – Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο παιδιά
Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αλιβέρι της Εύβοιας ο ξαφνικός θάνατος ενός 44χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης.
Σύμφωνα με το eviathema, ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του.
Ο άνδρας φέρεται να είχε πάει το παιδί στο κρεβάτι προκειμένου να το κοιμίσει, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, άφησε την τελευταία του πνοή.
Το 8χρονο αγόρι κοιμόταν δίπλα στον πατέρα του όταν έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί.
Ο 44χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο Αλιβέρι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον χώρο της εστίασης.
Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τον 8χρονο γιο τους και ένα ακόμη παιδί, ένα κοριτσάκι ηλικίας 3 ετών.
Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν.
Σύμφωνα με το eviathema, ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του.
Ο άνδρας φέρεται να είχε πάει το παιδί στο κρεβάτι προκειμένου να το κοιμίσει, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, άφησε την τελευταία του πνοή.
Το 8χρονο αγόρι κοιμόταν δίπλα στον πατέρα του όταν έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί.
Ο 44χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο Αλιβέρι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον χώρο της εστίασης.
Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τον 8χρονο γιο τους και ένα ακόμη παιδί, ένα κοριτσάκι ηλικίας 3 ετών.
Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα