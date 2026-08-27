Πότε θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η πιο εντυπωσιακή γέφυρα στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η πιο εντυπωσιακή γέφυρα στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο οδικό έργο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στη Θεσσαλονίκη μπαίνει στην τελική ευθεία. Μαζί με το Μετρό, το Flyover διαμορφώνει έναν εντελώς νέο συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.

Πότε θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η πιο εντυπωσιακή γέφυρα στην Ελλάδα
UPD:

Την παράδοση του νέου υπερυψωμένου αυτοκινητόδρομου τον Μάιο του 2027 επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

«Η φιλοδοξία μας είναι να ξαναβρεθούμε στην πόλη τον Μάιο του 2027, ώστε να δώσουμε στην κυκλοφορία αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το Flyover θα αποσυμφορήσει «οριστικά και αμετάκλητα» την Περιφερειακή Οδό.


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UPD:

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