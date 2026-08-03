Εξιτήριο για την 4χρονη που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται αν ήταν τσακάλι
Εξιτήριο για την 4χρονη που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται αν ήταν τσακάλι
Δείγμα με γεννητικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.
Ο δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γεννητικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωμο ζώο ήταν τσακάλι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Την ίδια ώρα, αγέλη με τσακάλια εντοπίστηκε από υπαλλήλους εταιρείας φύλαξης -όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι- και σε περιοχή της Θέρμης με τους επιστήμονες να συνιστούν ψυχραιμία.
Οι περιαστικοί δήμοι της Θεσσαλονίκης ζητούν από το Δασαρχείο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να ληφθούν μέτρα εντοπισμού και απώθησης των άγριων ζώων από τις κατοικημένες περιοχές.
Ο δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γεννητικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωμο ζώο ήταν τσακάλι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Την ίδια ώρα, αγέλη με τσακάλια εντοπίστηκε από υπαλλήλους εταιρείας φύλαξης -όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι- και σε περιοχή της Θέρμης με τους επιστήμονες να συνιστούν ψυχραιμία.
Οι περιαστικοί δήμοι της Θεσσαλονίκης ζητούν από το Δασαρχείο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να ληφθούν μέτρα εντοπισμού και απώθησης των άγριων ζώων από τις κατοικημένες περιοχές.
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