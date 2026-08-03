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Νεκρός ανασύρθηκε 32χρονος από φαράγγι στον Όλυμπο
ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος Νεκρός

Νεκρός ανασύρθηκε 32χρονος από φαράγγι στον Όλυμπο

Ο άνδρας βούτηξε σε μία βάθρα και φέρεται να υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του

Νεκρός ανασύρθηκε 32χρονος από φαράγγι στον Όλυμπο
Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός του σε φαράγγι στον Όλυμπο, στη θέση Κόκκινος Βράχος. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας από την Αμαλιάδα συναντήθηκε με δύο φίλους του από τη Θεσσαλονίκη στην Πιερία και μαζί σκαρφάλωσαν στον Όλυμπο.

Αναρριχήθηκαν μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά, στα 650 μέτρα υψόμετρο. Εκεί δημιουργείται ένας από τους πιο ωραίους φυσικούς καταρράκτες του Ολύμπου, οι οποίοι καταλήγουν σε μια βάθρα. Σ’ αυτή τη βάθρα βούτηξε ο 32χρονος και με το που έπεσε στα νερά, φέρεται να έπαθε ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής (2/8). Οι φίλοι του ειδοποίησαν το 112, ενημερώθηκε αμέσως η Πυροσβεστική και δεκατέσσερις πυροσβέστες μετά από περίπου δύο ώρες πεζοπορία έφτασαν στο δύσβατο σημείο, εντόπισαν τον 32χρονο, τον ανέσυραν από τη βάθρα και τον παρέδωσαν στις 7 το απόγευμα στους διασώστες του ΕΚΑΒ.


Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, από τα αποτελέσματα της οποίας θα διαπιστωθούν και τυπικά τα ακριβή αίτια θανάτου του 32χρονου.

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