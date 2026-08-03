ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Πύργος: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι τα ξημερώματα της Κυριακής
ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος Ηλεία Πανηγύρι Ξυλοδαρμός

Πύργος: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι τα ξημερώματα της Κυριακής

Εκτυλίχθηκαν δύο περιστατικά στον ίδιο χώρο προφανώς για διαφορετικούς λόγους, αλλά με την ίδια κατάληξη

Πύργος: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι τα ξημερώματα της Κυριακής
8 ΣΧΟΛΙΑ
Άγριο ξύλο έπεσε σε πανηγύρι σε χωριό του δήμου Πύργου, τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα και το νοσοκομείο της πόλης. Συγκεκριμένα εκτυλίχθηκαν δύο περιστατικά στον ίδιο χώρο προφανώς για διαφορετικούς λόγους, αλλά με την ίδια κατάληξη. 

Το ένα περιστατικό αφορούσε δύο παρέες που ήρθαν στα χέρια με πολύ ένταση και μικροτραυματισμούς με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το δεύτερο ήταν ανάμεσα σε… πρώην συγγενικά πρόσωπα. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση η ένταση του επεισοδίου ήταν τέτοια που όπως αναφέρθηκε υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Φτάνοντας οι αστυνομικοί εκεί, προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα, από όπου αποχώρησαν όταν ξημέρωσε, αφότου δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις.

Πηγή: ilialive.gr
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης