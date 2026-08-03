Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Πύργος: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι τα ξημερώματα της Κυριακής
Πύργος: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι τα ξημερώματα της Κυριακής
Εκτυλίχθηκαν δύο περιστατικά στον ίδιο χώρο προφανώς για διαφορετικούς λόγους, αλλά με την ίδια κατάληξη
Άγριο ξύλο έπεσε σε πανηγύρι σε χωριό του δήμου Πύργου, τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα και το νοσοκομείο της πόλης. Συγκεκριμένα εκτυλίχθηκαν δύο περιστατικά στον ίδιο χώρο προφανώς για διαφορετικούς λόγους, αλλά με την ίδια κατάληξη.
Το ένα περιστατικό αφορούσε δύο παρέες που ήρθαν στα χέρια με πολύ ένταση και μικροτραυματισμούς με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Το δεύτερο ήταν ανάμεσα σε… πρώην συγγενικά πρόσωπα. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση η ένταση του επεισοδίου ήταν τέτοια που όπως αναφέρθηκε υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.
Φτάνοντας οι αστυνομικοί εκεί, προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα, από όπου αποχώρησαν όταν ξημέρωσε, αφότου δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις.
Πηγή: ilialive.gr
Το ένα περιστατικό αφορούσε δύο παρέες που ήρθαν στα χέρια με πολύ ένταση και μικροτραυματισμούς με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Το δεύτερο ήταν ανάμεσα σε… πρώην συγγενικά πρόσωπα. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση η ένταση του επεισοδίου ήταν τέτοια που όπως αναφέρθηκε υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.
Φτάνοντας οι αστυνομικοί εκεί, προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα, από όπου αποχώρησαν όταν ξημέρωσε, αφότου δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις.
Πηγή: ilialive.gr
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