Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Ξηρόβρυση του Κιλκίς

Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρόβρυση του Κιλκίς, λίγο μετά τις 11:30.



Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στις δυνάμεις συμμετέχουν και 15 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με τρία οχήματα, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

