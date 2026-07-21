Τεράστιες ουρές για διαβατήριο στη Λάρισα: Από τα ξημερώματα περιμένουν έξω από το ΑΤ όσοι δεν έχουν εκδόσει νέα ταυτότητα
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Λάρισα Διαβατήρια Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεράστιες ουρές για διαβατήριο στη Λάρισα: Από τα ξημερώματα περιμένουν έξω από το ΑΤ όσοι δεν έχουν εκδόσει νέα ταυτότητα

Εκατοντάδες Λαρισαίοι επιδιώκουν να εκδώσουν διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα

Τεράστιες ουρές για διαβατήριο στη Λάρισα: Από τα ξημερώματα περιμένουν έξω από το ΑΤ όσοι δεν έχουν εκδόσει νέα ταυτότητα
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Εικόνες μεγάλης αναμονής καταγράφονται καθημερινά έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο στη Νεάπολη Λάρισας, όπου δεκάδες πολίτες συγκεντρώνονται ακόμη και πριν ξημερώσει, περιμένοντας να ανοίξει το αρμόδιο τμήμα. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού, οι ουρές παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, πρόκειται για εκατοντάδες Λαρισαίους που επιδιώκουν να εκδώσουν διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα, ενόψει των αλλαγών στο ταξιδιωτικό καθεστώς που τίθενται σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για πολίτες που δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας και δεν επιθυμούν να το κάνουν. Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να αποκτήσουν διαβατήριο ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται καθημερινά μεγάλες ουρές και να υφίστανται σημαντική ταλαιπωρία, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές εικόνες.

Δείτε φωτογραφίες:

Τεράστιες ουρές για διαβατήριο στη Λάρισα: Από τα ξημερώματα περιμένουν έξω από το ΑΤ όσοι δεν έχουν εκδόσει νέα ταυτότητα
Τεράστιες ουρές για διαβατήριο στη Λάρισα: Από τα ξημερώματα περιμένουν έξω από το ΑΤ όσοι δεν έχουν εκδόσει νέα ταυτότητα
Τεράστιες ουρές για διαβατήριο στη Λάρισα: Από τα ξημερώματα περιμένουν έξω από το ΑΤ όσοι δεν έχουν εκδόσει νέα ταυτότητα
Τεράστιες ουρές για διαβατήριο στη Λάρισα: Από τα ξημερώματα περιμένουν έξω από το ΑΤ όσοι δεν έχουν εκδόσει νέα ταυτότητα
31 ΣΧΟΛΙΑ

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