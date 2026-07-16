Αγαπηδάκη: Σε 15 ημέρες λύση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Τι είπε για σαλμονέλα και «προλαμβάνω»

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Την εκτίμηση ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα έχει βρεθεί λύση, ώστε οι 43.500 δικαιούχοι του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας να συνεχίσουν δωρεάν τη θεραπεία τους, εξέφρασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews.Η κα Αγαπηδάκη αναφέρθηκε επίσης στην έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, στη συνέχιση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», στις Κινητές Ομάδες Υγείας και στη νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας.«Σε 15 ημέρες θα έχει ομαλοποιηθεί» Αναφερόμενη στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, η αναπληρώτρια υπουργός εξήγησε ότι χορηγούνται δωρεάν σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και Δείκτη Μάζας Σώματος 37 και άνω. Όπως διευκρίνισε, τα φάρμακα δεν δίνονται απλώς για την απώλεια βάρους, αλλά με στόχο, μέσω της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών προβλημάτων.Η αλλαγή στον σχεδιασμό προέκυψε μετά την τελευταία αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η συγκεκριμένη φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί επαναλαμβανόμενο κόστος.«Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση από τον τακτικό προϋπολογισμό, για να συνεχίσουν οι πολίτες τη θεραπεία τους», ανέφερε η κα Αγαπηδάκη και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα έχει ομαλοποιηθεί όλο αυτό, προκειμένου οι 43.500 δικαιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία και κάποιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις οκτώ δόσεις, να μπορέσουν να την ολοκληρώσουν».Η ίδια αναγνώρισε την αναστάτωση που έχει προκληθεί στους δικαιούχους, σημειώνοντας ότι η απόφαση της Κομισιόν ανέτρεψε και τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας. Σε ό,τι αφορά την ένταξη νέων ασθενών, διευκρίνισε ότι η ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά τον συγκεκριμένο πληθυσμό δικαιούχων. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ευρύτερο πρόγραμμα για την παχυσαρκία θα συνεχιστεί από την 1η Σεπτεμβρίου.Για την έξαρση των κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, η κα Αγαπηδάκη ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι έρευνες επικεντρώνονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από πολίτες σε συγκεκριμένα καταστήματα, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση. «Το κοτόπουλο πρέπει να είναι καλά ψημένο.Πρέπει να προσέχουμε να μην είναι ροζ», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός. Κάλεσε επίσης τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με σάντουιτς, τορτίγιες και άλλα τρόφιμα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ήλιο ή να μην έχουν συντηρηθεί στις προβλεπόμενες θερμοκρασίες. Όπως εξήγησε, ένα προϊόν μπορεί να φύγει σε καλή κατάσταση από τον παραγωγό ή το εργοστάσιο, αλλά εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης να αναπτυχθεί μικροβιακό φορτίο.Προέτρεψε, παράλληλα, τους πολίτες να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν διαπιστώνουν παραβιάσεις των κανόνων συντήρησης τροφίμων. Πάνω από 6,5 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσειςΗ κα Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» θα συνεχιστεί έως το 2030, με τα προγράμματα δωρεάν εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ περίπου 300.000 εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα. «Όταν έχουμε ένα πλαίσιο εύκολο, γρήγορο και δωρεάν, όπως αυτό που αναπτύξαμε στο “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”, το αγκαλιάζουν οι πολίτες. Για μένα αυτή είναι η πιο σπουδαία ανταμοιβή», σημείωσε.Η αναπληρώτρια υπουργός υπογράμμισε, πάντως, ότι οι άνδρες εμφανίζονται πιο διστακτικοί απέναντι στις προληπτικές εξετάσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη η πρόληψη να γίνει μέρος της καθημερινής κουλτούρας κάθε οικογένειας. Ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας Αναφερόμενη στις Κινητές Ομάδες Υγείας, η κα Αγαπηδάκη τόνισε ότι αποτελούν μόνιμη προσθήκη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων.