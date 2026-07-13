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Σοβαρός τραυματισμός 60χρονου αγρότη στη Χίο: Έπεσε από δέντρο και καρφώθηκε σε μπετόβεργα
Σοβαρός τραυματισμός 60χρονου αγρότη στη Χίο: Έπεσε από δέντρο και καρφώθηκε σε μπετόβεργα
Ο 60χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό τη συνοδεία αστυνομικών και πυροσβεστών
Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 12 Ιουλίου, στην περιοχή του φράγματος Ζυφιά, στη δημοτική ενότητα Καμποχώρων της Χίου, όταν 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε στο χωράφι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από δέντρο πάνω σε περίφραξη, με αποτέλεσμα μία μπετόβεργα να διαπεράσει το σώμα του. Το μεταλλικό αντικείμενο εισήλθε από την κοιλιακή χώρα και εξήλθε στο ύψος του θώρακα, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, η οποία έσπευσε με τρία οχήματα και διασωστικό μέσο. Οι πυροσβέστες προχώρησαν επί τόπου στην κοπή της μπετόβεργας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά του τραυματία.
Στη συνέχεια ο 60χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό τη συνοδεία αστυνομικών και πυροσβεστών.
Η συνδρομή της Πυροσβεστικής χρειάστηκε και μέσα στο νοσοκομείο. Έπειτα από αίτημα των γιατρών, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν δεύτερη παρέμβαση, αφαιρώντας ακόμη ένα τμήμα της μπετόβεργας, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η χειρουργική επέμβαση.
Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου διαπιστώθηκε ότι, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, δεν είχαν υποστεί βλάβη ζωτικά όργανα. Ο 60χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από δέντρο πάνω σε περίφραξη, με αποτέλεσμα μία μπετόβεργα να διαπεράσει το σώμα του. Το μεταλλικό αντικείμενο εισήλθε από την κοιλιακή χώρα και εξήλθε στο ύψος του θώρακα, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, η οποία έσπευσε με τρία οχήματα και διασωστικό μέσο. Οι πυροσβέστες προχώρησαν επί τόπου στην κοπή της μπετόβεργας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά του τραυματία.
Στη συνέχεια ο 60χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό τη συνοδεία αστυνομικών και πυροσβεστών.
Η συνδρομή της Πυροσβεστικής χρειάστηκε και μέσα στο νοσοκομείο. Έπειτα από αίτημα των γιατρών, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν δεύτερη παρέμβαση, αφαιρώντας ακόμη ένα τμήμα της μπετόβεργας, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η χειρουργική επέμβαση.
Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου διαπιστώθηκε ότι, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, δεν είχαν υποστεί βλάβη ζωτικά όργανα. Ο 60χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».
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