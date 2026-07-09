Νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: Τι αλλάζει σε θητείες, ακαδημαϊκούς υποτρόφους και παραρτήματα πανεπιστημίων

Σε δημόσια διαβούλευση οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας – Τι προβλέπεται για τα παραρτήματα Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τους τίτλους σπουδών από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών





Στο νομοσχέδιο ενσωματώνονται διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των



Παράταση θητειών στελεχών της εκπαίδευσης Μία από τις βασικότερες ρυθμίσεις αφορά την παράταση της θητείας συγκεκριμένων στελεχών της εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2026. Η παράταση θα ισχύσει έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και ανάληψης καθηκόντων από τα νέα στελέχη, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβεί την 31η Ιουλίου 2027.



Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη το υπουργείο επιδιώκει να αποτρέψει τη δημιουργία διοικητικών κενών κατά τη μεταβατική περίοδο, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και την απρόσκοπτη διοίκηση των σχολικών και πανεπιστημιακών μονάδων.



Συνεχίζονται οι συμβάσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων Παράλληλα, παρατείνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 η δυνατότητα σύναψης και ανανέωσης συμβάσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων.







Ειδικό τέλος πιστοποίησης για τα παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. Το σχέδιο νόμου θεσπίζει επίσης ειδικό τέλος πιστοποίησης για τα παραρτήματα Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), το οποίο θα καταβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.



Το τέλος αφορά τόσο την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας όσο και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων.



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- 15.000 ευρώ για την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

- 12.000 ευρώ για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πιστοποιείται με δια ζώσης διαδικασία.

- 6.000 ευρώ για κάθε πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως.



Σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε." και λοιπές διατάξεις», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.Στο νομοσχέδιο ενσωματώνονται διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων



, την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και την ενίσχυση του πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.Μία από τις βασικότερες ρυθμίσεις αφορά την, των οποίων η θητεία ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2026. Η παράταση θα ισχύσει έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και ανάληψης καθηκόντων από τα νέα στελέχη, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβεί την 31η Ιουλίου 2027.Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη το υπουργείο επιδιώκει να αποτρέψει τη δημιουργία διοικητικών κενών κατά τη μεταβατική περίοδο, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και την απρόσκοπτη διοίκηση των σχολικών και πανεπιστημιακών μονάδων.Παράλληλα, παρατείνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 ηΗ ρύθμιση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι καλύπτουν σε πολλές περιπτώσεις αυξημένες διδακτικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε τμήματα με ελλείψεις προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην έναρξη ή την ολοκλήρωση των μαθημάτων.Το σχέδιο νόμου θεσπίζει επίσης ειδικό τέλος πιστοποίησης για τα παραρτήματα Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), το οποίο θα καταβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.Το τέλος αφορά τόσο την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας όσο και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων.Συγκεκριμένα προβλέπεται:- 15.000 ευρώ για την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.- 12.000 ευρώ για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πιστοποιείται με δια ζώσης διαδικασία.- 6.000 ευρώ για κάθε πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσών με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ύστερα από εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.



Σύμφωνα με το υπουργείο, η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των παραρτημάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος πιστοποίησης και επιβεβαιώνει ότι όλοι οι πάροχοι ανώτατης εκπαίδευσης θα αξιολογούνται με τα ίδια αυστηρά ακαδημαϊκά και ποιοτικά κριτήρια.



Ρύθμιση για τίτλους σπουδών από το Ηνωμένο Βασίλειο Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει και ζητήματα που προέκυψαν μετά το Brexit, ρυθμίζοντας τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από κατόχους τίτλων σπουδών πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένο φορέα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.



Προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση πράξης αναγνώρισης του τίτλου από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη επαγγελματική αξιοποίηση των συγκεκριμένων τίτλων στην Ελλάδα.



Πρόβλεψη για το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών Μεταξύ των λοιπών διατάξεων προβλέπεται επίσης η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών πλύσης, περιποίησης και φροντίδας των σορών τεθνεώτων μουσουλμανικού θρησκεύματος σύμφωνα με τα ισλαμικά ταφικά έθιμα.



Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται σε ειδικά διαμορφωμένο και διακριτό στεγασμένο χώρο εντός του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, που λειτουργεί υπό τη Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, καλύπτοντας μια διαχρονική θρησκευτική ανάγκη της μουσουλμανικής κοινότητας στην Αττική.



Οι νέες διατάξεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, πριν πάρουν τον δρόμο για την κατάθεσή τους στη Βουλή, καθώς αφορούν κρίσιμα ζητήματα διοικητικής συνέχειας, λειτουργίας των πανεπιστημίων και εφαρμογής του νέου πλαισίου στην ανώτατη εκπαίδευση.