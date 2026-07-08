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Μεθυσμένος τουρίστας διέλυσε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Ρόδο, οι ζημιές ξεπερνούν τις 9.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρίστας Ρόδος μεθυσμένος Ξενοδοχείο

Μεθυσμένος τουρίστας διέλυσε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Ρόδο, οι ζημιές ξεπερνούν τις 9.000 ευρώ

Ο 37χρονος βρισκόταν στο μπαρ του ξενοδοχείου όπου μέθυσε και ξεκίνησε να προκαλεί προβλήματα και εκεί

Μεθυσμένος τουρίστας διέλυσε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Ρόδο, οι ζημιές ξεπερνούν τις 9.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 37χρονου Γερμανού τουρίστα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά από καταγγελία για φθορές σε δωμάτιο ξενοδοχειακής μονάδας σε τουριστική περιοχή της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δωμάτιο όπου διέμενε εκτιμώνται από την επιχείρηση σε περίπου 9.190 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Ιουλίου 2026, όταν ο 37χρονος βρισκόταν στο μπαρ του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, ο αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να ήταν επηρεασμένος από την κατανάλωση αλκοόλ, προκάλεσε προβλήματα με τη συμπεριφορά του προς τους υπόλοιπους πελάτες που βρίσκονταν στον χώρο.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου παρενέβη προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και ο 37χρονος οδηγήθηκε στο δωμάτιό του, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση στους κοινόχρηστους χώρους της μονάδας.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 37χρονος φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε έπιπλα και αντικείμενα μέσα στο δωμάτιο όπου διέμενε.

Το ίδιο βράδυ εργαζόμενος της ξενοδοχειακής μονάδας υπέβαλε έγκληση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος του.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας.

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