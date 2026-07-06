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Νεκρός 68χρονος Γερμανός τουρίστας σε παραλία της Χαλκιδικής
Νεκρός 68χρονος Γερμανός τουρίστας σε παραλία της Χαλκιδικής
Ναυαγοσώστης της περιοχής του έδωσε τις πρώτες βοήθειες - Διαπιστώθηκε ο θάνατός του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες το απόγευμα, από την παραλία της Γερακινής, στη Χαλκιδική, 68χρονος Γερμανός τουρίστας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 68χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 68χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
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