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Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός σε Δωδεκάνησα και Τουρκία
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός σε Δωδεκάνησα και Τουρκία
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης - Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι στην Κάρπαθο με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις τουρκικές ακτές.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση που σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Καρπάθου ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η δόνηση έγινε αισθητή και στα τουρκικά παραλία και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κάσου, Γιάννης Νικολάου, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο νησί, ωστόσο δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε καταγράφηκαν αναφορές για ζημιές.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές στο νησί. Όπως έκανε γνωστό, κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Δήμου έχουν ήδη πραγματοποιήσει ελέγχους σε διάφορα σημεία της Καρπάθου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τη σεισμική δόνηση.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση που σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Καρπάθου ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η δόνηση έγινε αισθητή και στα τουρκικά παραλία και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κάσου, Γιάννης Νικολάου, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο νησί, ωστόσο δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε καταγράφηκαν αναφορές για ζημιές.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές στο νησί. Όπως έκανε γνωστό, κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Δήμου έχουν ήδη πραγματοποιήσει ελέγχους σε διάφορα σημεία της Καρπάθου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τη σεισμική δόνηση.
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