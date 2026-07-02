Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός σε Δωδεκάνησα και Τουρκία
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Κάρπαθος Σεισμός τώρα

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός σε Δωδεκάνησα και Τουρκία

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης - Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός σε Δωδεκάνησα και Τουρκία
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι στην Κάρπαθο με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις τουρκικές ακτές.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση που σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Καρπάθου ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός σε Δωδεκάνησα και Τουρκία


Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η δόνηση έγινε αισθητή και στα τουρκικά παραλία και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κάσου, Γιάννης Νικολάου, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο νησί, ωστόσο δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε καταγράφηκαν αναφορές για ζημιές.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές στο νησί. Όπως έκανε γνωστό, κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Δήμου έχουν ήδη πραγματοποιήσει ελέγχους σε διάφορα σημεία της Καρπάθου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τη σεισμική δόνηση.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης