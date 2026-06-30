Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Αθωώθηκαν οι δυο 20χρονες που κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία

Πρόκειται για τον 27χρονο γιο ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δολοφονήθηκε στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Απρίλιο - Για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία θα διερευνηθεί ο 20χρονος – Η απόφαση του δικαστηρίου, ένταση στην αίθουσα