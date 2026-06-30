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Στον Γέρακα κατεδαφίζουν καινούργιο βρεφονηπιακό σταθμό για να κατασκευάσουν έναν... ολοκαίνουργιο, επειδή χτίστηκε με παλαιότερες προδιαγραφές
Στον Γέρακα κατεδαφίζουν καινούργιο βρεφονηπιακό σταθμό για να κατασκευάσουν έναν... ολοκαίνουργιο, επειδή χτίστηκε με παλαιότερες προδιαγραφές
Πάνω από 200.000 ευρώ το κόστος των εργασιών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής
Ένα απίστευτο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας στον Γέρακα, όπου ένας νέος βρεφονηπιακός σταθμός -που δεν λειτούργησε ποτέ- πρόκειται να κατεδαφιστεί, σε μεγάλο βαθμό, προκειμένου να κατασκευαστεί ένας.... ολοκαίνουργιος.
Ο λόγος είναι ότι το κτίριο ανεγέρθηκε με τις προδιαγραφές του 2012, ενώ κατά τον χρόνο κατασκευής του θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί οι νέες προδιαγραφές που ίσχυαν από το 2017.
Ως αποτέλεσμα, το κτίριο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις.
Σε επισήμανση που του έγινε ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή περίπτωση, όπου κατεδαφίζεται ένα ολοκαίνουργιο κτίριο για να κατασκευαστεί νέο σημείωσε: «Έχουμε μια πρωτοτυπία, δυστυχώς, και εύχομαι να είναι η τελευταία, γιατί υπάρχει και ένα ακόμη κτίριο που έχει τα ίδια προβλήματα».
Και εξήγησε:
«Εδώ κατασκευάστηκε ένα κτίριο χωρίς να λάβουν υπόψη προδιαγραφές που είχαν αλλάξει. Για να καταλάβει ο κόσμος, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018, όταν οι προδιαγραφές είχαν αλλάξει και ίσχυαν νέες. Για να αδειοδοτηθεί σήμερα, πολλά συνεργεία βρίσκονται μέσα και κατασκευάζουν, γκρεμίζουν μπάνια, κουζίνες, πόρτες και παράθυρα. Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 και παραδόθηκε. Ο προηγούμενος δήμαρχος ξέχασε να λάβει υπόψη του τις προδιαγραφές του 2017 και έμειναν σε εκείνες του 2012. Σήμερα επιβαρύνονται οι δημότες με ένα κόστος που είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε προσπαθήσει να το εντάξουμε σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς αυτό ακυρώθηκε. Υπολογίζουμε ότι το κόστος θα ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ».
Σημειώνεται ότι ο κ. Αηδόνης είχε δημοσιεύσει πριν από λίγες ημέρες βίντεο από τον βρεφονηπιακό σταθμό, στο οποίο καταγράφονται οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στη σχετική ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έγραψε:
«Ένας βρεφονηπιακός σταθμός που παρέμενε κλειστός από το 2021, επειδή δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί, παραδίδεται επιτέλους τη νέα σχολική χρονιά στα παιδιά και τις οικογένειες της Παλλήνης. Με όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις ολοκληρωμένες, πλήρως αδειοδοτημένος, ασφαλής και έτοιμος να προσφέρει στα παιδιά μας τον χώρο που αξίζουν».
Ο λόγος είναι ότι το κτίριο ανεγέρθηκε με τις προδιαγραφές του 2012, ενώ κατά τον χρόνο κατασκευής του θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί οι νέες προδιαγραφές που ίσχυαν από το 2017.
Ως αποτέλεσμα, το κτίριο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις.
Τι λέει ο δήμαρχος της περιοχήςΓια το περιστατικό μίλησε σήμερα ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega.
Σε επισήμανση που του έγινε ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή περίπτωση, όπου κατεδαφίζεται ένα ολοκαίνουργιο κτίριο για να κατασκευαστεί νέο σημείωσε: «Έχουμε μια πρωτοτυπία, δυστυχώς, και εύχομαι να είναι η τελευταία, γιατί υπάρχει και ένα ακόμη κτίριο που έχει τα ίδια προβλήματα».
Και εξήγησε:
«Εδώ κατασκευάστηκε ένα κτίριο χωρίς να λάβουν υπόψη προδιαγραφές που είχαν αλλάξει. Για να καταλάβει ο κόσμος, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018, όταν οι προδιαγραφές είχαν αλλάξει και ίσχυαν νέες. Για να αδειοδοτηθεί σήμερα, πολλά συνεργεία βρίσκονται μέσα και κατασκευάζουν, γκρεμίζουν μπάνια, κουζίνες, πόρτες και παράθυρα. Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 και παραδόθηκε. Ο προηγούμενος δήμαρχος ξέχασε να λάβει υπόψη του τις προδιαγραφές του 2017 και έμειναν σε εκείνες του 2012. Σήμερα επιβαρύνονται οι δημότες με ένα κόστος που είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε προσπαθήσει να το εντάξουμε σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς αυτό ακυρώθηκε. Υπολογίζουμε ότι το κόστος θα ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ».
Σημειώνεται ότι ο κ. Αηδόνης είχε δημοσιεύσει πριν από λίγες ημέρες βίντεο από τον βρεφονηπιακό σταθμό, στο οποίο καταγράφονται οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στη σχετική ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έγραψε:
«Ένας βρεφονηπιακός σταθμός που παρέμενε κλειστός από το 2021, επειδή δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί, παραδίδεται επιτέλους τη νέα σχολική χρονιά στα παιδιά και τις οικογένειες της Παλλήνης. Με όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις ολοκληρωμένες, πλήρως αδειοδοτημένος, ασφαλής και έτοιμος να προσφέρει στα παιδιά μας τον χώρο που αξίζουν».
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