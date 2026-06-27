Φωτιά τώρα στην Στυλίδα, τρία εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Στυλίδα Πυρκαγιά

Φωτιά τώρα στην Στυλίδα, τρία εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός γεωργικών εκτάσεων, μακριά από κατοικίες και υποδομές

Φωτιά τώρα στην Στυλίδα, τρία εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο
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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 09:30 το πρωί, στη θέση «Παραλία Πελασγίας» του δήμου Στυλίδας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός γεωργικών εκτάσεων, μακριά από κατοικίες και υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή εικόνα της εξέλιξης της φωτιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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