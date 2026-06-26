Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο Χαλάνδρι λόγω εργασιών
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο Χαλάνδρι λόγω εργασιών
Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση
Εργασίες θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Παλαιολόγου έως το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 23.00, περιοχής Δήμου Χαλανδρίου.
Γι' αυτό τον λόγο, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Την 27-6–2026, στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Την 28-6-2026, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:
Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Λεωφ. Κηφισίας προς κέντρο Χαλανδρίου: Οδός Παπανικολή – αριστερά Σολωμού – δεξιά Βασ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.
Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Αγ. Παρασκευή προς κέντρο Χαλανδρίου: Οδός Παλαιολόγου – δεξιά Αριστοφάνους – αριστερά Αγ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.
Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Ν. Ψυχικό προς κέντρο Χαλανδρίου: (Οδός Εθν. Αντιστάσεως) i) αριστερά Παλαιολόγου – δεξιά Σολωμού – δεξιά Βασ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου ή ii) δεξιά Παλαιολόγου – αριστερά Διονύσου (Πλ. Φλύας) – αριστερά Αγ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.
Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Γι' αυτό τον λόγο, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Την 27-6–2026, στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Την 28-6-2026, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:
Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Λεωφ. Κηφισίας προς κέντρο Χαλανδρίου: Οδός Παπανικολή – αριστερά Σολωμού – δεξιά Βασ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.
Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Αγ. Παρασκευή προς κέντρο Χαλανδρίου: Οδός Παλαιολόγου – δεξιά Αριστοφάνους – αριστερά Αγ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.
Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Ν. Ψυχικό προς κέντρο Χαλανδρίου: (Οδός Εθν. Αντιστάσεως) i) αριστερά Παλαιολόγου – δεξιά Σολωμού – δεξιά Βασ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου ή ii) δεξιά Παλαιολόγου – αριστερά Διονύσου (Πλ. Φλύας) – αριστερά Αγ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.
Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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