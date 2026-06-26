Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Μήλο, κατασχέθηκαν 142 συσκευασίες κοκαΐνης και κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Μήλος Διακίνηση ναρκωτικών Αστυνομία Σύλληψη

Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Μήλο, κατασχέθηκαν 142 συσκευασίες κοκαΐνης και κάνναβης

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 24χρονος επιχείρησε να διαφύγει, προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς

Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Μήλο, κατασχέθηκαν 142 συσκευασίες κοκαΐνης και κάνναβης
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Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και αντίσταση κατά της αρχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, ο 24χρονος εντοπίστηκε αμέσως μετά την άφιξή του στη Μήλο και υποβλήθηκε σε στοχευμένο αστυνομικό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 24χρονος επιχείρησε να διαφύγει, προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποφύγει τη σύλληψή του.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 104 αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») κοκαΐνης συνολικού βάρους 117,7 γραμμαρίων, 38 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 412 γραμμαρίων, μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 310 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι σχετίζεται με την παράνομη δραστηριότητα, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Μήλο, κατασχέθηκαν 142 συσκευασίες κοκαΐνης και κάνναβης

Ο 34χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ, όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων των αστυνομικών υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
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