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Αιτήσεις για 24 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, ξεκινούν οι αιτήσεις
Αιτήσεις για 24 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, ξεκινούν οι αιτήσεις
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 6/7 και ώρα 23:59 - Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)
Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 26/6, στις 18:00 η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 24 ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2025-2026» για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 23:59.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.
Η ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και όσα περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «19-02-2025», καθώς σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότηση του υποψηφίου.
Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχεται στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ», με αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
Οι είκοσι τέσσερις θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2026, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης κατανέμονται ως εξής: εντός του Νομού Αττικής (16) και Λάρισας (8).
Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ1-2026) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 23:59.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.
Η ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και όσα περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «19-02-2025», καθώς σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότηση του υποψηφίου.
Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχεται στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ», με αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
Οι είκοσι τέσσερις θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2026, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης κατανέμονται ως εξής: εντός του Νομού Αττικής (16) και Λάρισας (8).
Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ1-2026) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
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