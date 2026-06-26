Αιτήσεις για 24 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, ξεκινούν οι αιτήσεις

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 6/7 και ώρα 23:59 - Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)