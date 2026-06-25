Πρώτος σε ψήφους ο Μπακέλας για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Διάσκεψη των Προέδρων
ΕΛΛΑΔΑ
Διάσκεψη των Προέδρων

Πρώτος σε ψήφους ο Μπακέλας για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Διάσκεψη των Προέδρων

Χαμηλή ήταν η προσέλευση στην ακρόαση των υποψηφίων στη Διάσκεψη των Προέδρων - Από τους 10 αντεισαγγελείς που είχαν κληθεί παρουσιάστηκαν μόλις τέσσερις

Πρώτος σε ψήφους ο Μπακέλας για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Διάσκεψη των Προέδρων
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
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Τους Ευάγγελο Μπακέλα, Βασίλη Φλωρίδη και Μαρία Γκανέ πρότεινε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενόψει της επικείμενης συνταξιοδότησης του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Στη μυστική ψηφοφορία, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, λαμβάνοντας στήριξη από 17 βουλευτές. Πρώτος ήταν και στην πρόσφατη εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των ανώτατων δικαστικών λειτουργών. Οι αντεισαγγελείς Βασίλης Φλωρίδης και Μαρία Γκανέ έλαβαν 12 και 7 ψήφους, αντίστοιχα.

Χαμηλή ήταν η προσέλευση στην ακρόαση των υποψηφίων στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπως είχε συμβεί και την περασμένη εβδομάδα κατά στην αντίστοιχη διαδικασία για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Από τους 10 αντεισαγγελείς που είχαν κληθεί παρουσιάστηκαν μόλις τέσσερις, από τους 9 αντιπροέδρους προσήλθε μόνο ένας, ενώ από τους 18 αρεοπαγίτες εμφανίστηκε επίσης ένας.

Η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Την τελική απόφαση για την επιλογή του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λαμβάνει το υπουργικό συμβούλιο.
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
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