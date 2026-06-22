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Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικα emails της Europol και της Αστυνομίας, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικα emails της Europol και της Αστυνομίας, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Ειδικότερα, το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enugr@enu.gr (HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT), και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ»
Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διακινείται απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα (phishing email), το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Εθνικής Μονάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ειδικότερα, το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enugr@enu.gr (HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT), και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ».
Οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων.
Μάλιστα, χρησιμοποιώντας λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUROPOL, καθώς και ψευδή υπογραφή του δήθεν Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας, επιχειρούν να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του «Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας», είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.
Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.
Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα της απατηλής επιστολή:
Ειδικότερα, το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enugr@enu.gr (HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT), και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ».
Οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων.
Μάλιστα, χρησιμοποιώντας λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUROPOL, καθώς και ψευδή υπογραφή του δήθεν Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας, επιχειρούν να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του «Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας», είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.
Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.
Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα της απατηλής επιστολή:
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