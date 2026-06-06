Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Video: Ο Κυρανάκης, ο Μητροπολίτης και το ρουσφέτι
Video: Ο Κυρανάκης, ο Μητροπολίτης και το ρουσφέτι
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε ανοιχτά. Στο πολύ σημαντικό Newsauto Road Safety Forum, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες τηλεθεατές, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών περιέγραψε ένα περιστατικό που θα συζητηθεί. Δείτε το video...
UPD:
Ένας Μητροπολίτης, ένα αίτημα παρέμβασης και μια ξεκάθαρη απάντηση: η αποκάλυψη Κυρανάκη στο Newsauto Road Safety Forum φωτίζει μια νοοτροπία που επιμένει να συνυπάρχει με τους αυστηρότερους ελέγχους στην ιστορία της ελληνικής Τροχαίας.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα