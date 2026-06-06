Video: Ο Κυρανάκης, ο Μητροπολίτης και το ρουσφέτι
ΕΛΛΑΔΑ

Video: Ο Κυρανάκης, ο Μητροπολίτης και το ρουσφέτι

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε ανοιχτά. Στο πολύ σημαντικό Newsauto Road Safety Forum, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες τηλεθεατές, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών περιέγραψε ένα περιστατικό που θα συζητηθεί. Δείτε το video...

Video: Ο Κυρανάκης, ο Μητροπολίτης και το ρουσφέτι
UPD:

Ένας Μητροπολίτης, ένα αίτημα παρέμβασης και μια ξεκάθαρη απάντηση: η αποκάλυψη Κυρανάκη στο Newsauto Road Safety Forum φωτίζει μια νοοτροπία που επιμένει να συνυπάρχει με τους αυστηρότερους ελέγχους στην ιστορία της ελληνικής Τροχαίας.

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