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Τέσσερις συλλήψεις στην Σαντορίνη για σοβαρές ελλείψεις υγιεινής που έθεταν σε κίνδυνο παιδιά
ΕΛΛΑΔΑ
Σαντορίνη Σύλληψη Ανήλικοι

Τέσσερις συλλήψεις στην Σαντορίνη για σοβαρές ελλείψεις υγιεινής που έθεταν σε κίνδυνο παιδιά

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 10ης Ιουλίου και αφορούν τέσσερα άτομα ηλικίας 20, 24, 29 και 33 ετών - Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία

Τέσσερις συλλήψεις στην Σαντορίνη για σοβαρές ελλείψεις υγιεινής που έθεταν σε κίνδυνο παιδιά
Τέσσερις ημεδαποί συνελήφθησαν στη Θήρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 10ης Ιουλίου και αφορούν τέσσερα άτομα ηλικίας 20, 24, 29 και 33 ετών.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις κατοικίες τους, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στους κανόνες υγιεινής, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των ανήλικων τέκνων τους.

Σε βάρος των τεσσάρων ημεδαπών σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.

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