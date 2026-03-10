Γιατί καθυστερεί η χρηματοδότηση για τα ακριβά φάρμακα - Πότε θα είναι έτοιμο το Ταμείο Καινοτομίας
YGEIAMOU.GR
Clawback Ακριβά φάρμακα Ταμείο Καινοτομίας Υπουργείο Υγείας Φαρμακοβιομηχανία

Γιατί καθυστερεί η χρηματοδότηση για τα ακριβά φάρμακα - Πότε θα είναι έτοιμο το Ταμείο Καινοτομίας

Έχει... δρόμο όπως φαίνεται η ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας για την ξεχωριστή χρηματοδότηση ακριβών και καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα

Γιατί καθυστερεί η χρηματοδότηση για τα ακριβά φάρμακα - Πότε θα είναι έτοιμο το Ταμείο Καινοτομίας
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Στην αναμονή είναι ακόμη οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα για την ίδρυση του πολυαναμενόμενου Ταμείου Καινοτομίας που θα προβλέπει ξεχωριστή χρηματοδότηση για ακριβά και καινοτόμα φάρμακα, με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση των χρόνιων ασθενών σε αυτά.

Η ίδρυση του Ταμείου έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο και το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αλλά ακόμη δεν έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης. Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται σε ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση πριν το Πάσχα. Ωστόσο, ο νόμος μετά τη διαβούλευση πρέπει να ψηφιστεί, ενώ ακολουθούν και τουλάχιστον 5 σύμφωνα με τις πληροφορίες εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης