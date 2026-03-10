Γιατί καθυστερεί η χρηματοδότηση για τα ακριβά φάρμακα - Πότε θα είναι έτοιμο το Ταμείο Καινοτομίας
Έχει... δρόμο όπως φαίνεται η ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας για την ξεχωριστή χρηματοδότηση ακριβών και καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα
Στην αναμονή είναι ακόμη οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα για την ίδρυση του πολυαναμενόμενου Ταμείου Καινοτομίας που θα προβλέπει ξεχωριστή χρηματοδότηση για ακριβά και καινοτόμα φάρμακα, με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση των χρόνιων ασθενών σε αυτά.
Η ίδρυση του Ταμείου έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο και το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αλλά ακόμη δεν έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης. Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται σε ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση πριν το Πάσχα. Ωστόσο, ο νόμος μετά τη διαβούλευση πρέπει να ψηφιστεί, ενώ ακολουθούν και τουλάχιστον 5 σύμφωνα με τις πληροφορίες εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις.
