Στο νοσοκομείο 14χρονος από κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών στα Ιωάννινα, τρεις συλλήψεις
Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη τρεις συλληφθέντες, ανάμεσά τους η μητέρα του ανηλίκου
Στο νοσοκομείο κατέληξε 14χρονος στα Ιωάννινα, έπειτα από οξεία μέθη και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε περιστατικό που ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, το συμβάν σημειώθηκε όταν ο ανήλικος βρισκόταν στο σπίτι ενός 20χρονου, όπου, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Ο 14χρονος κατέρρευσε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
Οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι ο ανήλικος είχε προχωρήσει και σε χρήση κάνναβης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.
Σε συνέχεια της έρευνας, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ο 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ.
Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του 14χρονου, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Τέλος, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ίδιου του ανηλίκου για χρήση ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστη κάνναβη).
