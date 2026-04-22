Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Αλλάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Αλλάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Η επιδείνωση ξεκινά από τη βόρεια Ελλάδα και επεκτείνεται νοτιότερα έως την Κρήτη, με πρόσκαιρη διάρκεια και σταδιακή βελτίωση από την Παρασκευή
Από σήμερα αλλάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr. Ωστόσο η αλλαγή αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ.
Πιο αναλυτικά σήμερα Τετάρτη από το πρωί περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα. Σταδιακά τα φαινόμενα θα φτάσουν μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και το ανατολικό. Επιπλέον, λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 22 με 23 βαθμούς στη νότια Ελλάδα ενώ το βράδυ ο υδράργυρος θα πέσει σε μονοψήφιες τιμές στη βόρεια Ελλάδα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνεόυν νοτιοδυτικοί και βορειοανατολικοί μέχρι 6.
Στην Αττική μετά το μεσημέρι στα πιο βόρεια του νομού αναμένονται λίγες βροχές και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος όλη την ημέρα. Βαρδάρης θα πνέει στο Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 5 βαθμούς.
Την Πέμπτη η μεταβολή του καιρού θα επεκταθεί και νοτιότερα και θα φτάσει μέχρι την Κρήτη. Οι περισσότερες βροχές οι οποίες δεν θα έχουν αξιόλογη ένταση θα εκδηλωθούν τις μεσημεριανές ώρες στη Στερεά- συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- και στην Πελοπόννησο .Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ενώ θα χιονίσει στα βόρεια ορεινά.
Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.
Πιο αναλυτικά σήμερα Τετάρτη από το πρωί περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα. Σταδιακά τα φαινόμενα θα φτάσουν μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και το ανατολικό. Επιπλέον, λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 22 με 23 βαθμούς στη νότια Ελλάδα ενώ το βράδυ ο υδράργυρος θα πέσει σε μονοψήφιες τιμές στη βόρεια Ελλάδα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνεόυν νοτιοδυτικοί και βορειοανατολικοί μέχρι 6.
Στην Αττική μετά το μεσημέρι στα πιο βόρεια του νομού αναμένονται λίγες βροχές και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος όλη την ημέρα. Βαρδάρης θα πνέει στο Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 5 βαθμούς.
Την Πέμπτη η μεταβολή του καιρού θα επεκταθεί και νοτιότερα και θα φτάσει μέχρι την Κρήτη. Οι περισσότερες βροχές οι οποίες δεν θα έχουν αξιόλογη ένταση θα εκδηλωθούν τις μεσημεριανές ώρες στη Στερεά- συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- και στην Πελοπόννησο .Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ενώ θα χιονίσει στα βόρεια ορεινά.
Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.
