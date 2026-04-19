Η ΕΛΑΣ αναζητεί τον οδηγό της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων, βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Λιοσίων Τροχαίο Μηχανή

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, καθώς αξιοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα που βρίσκονται στο σημείο

Έναν τέταρτο άνδρα αναζητούν οι Αρχές για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, κατά το οποίο μία μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε βαριά μια 16χρονη και την εγκατέλειψε. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο δείχνει την στιγμή που γίνεται το τροχαίο.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, καθώς αξιοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα που βρίσκονται στο σημείο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης και ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής, ωστόσο όλοι έδειξαν ως οδηγό ένα τέταρτο άτομο για το οποίο έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Δείτε το βίντεο:

Η παράσυρση της 16χρονης από μηχανή στην Λιοσίων


Εν τω μεταξύ, η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται πως η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας της.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της οδού Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον ήχο της πρόσκρουσης να προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή.
Σχετικά Άρθρα

