Πότε θα υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη, η αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό από τον Τσατραφύλλια στο protothema

Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο και σταδιακή βελτίωση της ατμόσφαιρας έως την Κυριακή

Γιώργο Τσατραφύλλια.



Παρασκευή σήμερα και η χώρα εξακολουθεί να επηρεάζεται από αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, σύμφωνα με το μετεωρολόγο του protothema.grΤο φαινόμενο θα αρχίσει να υποχωρεί από το Σάββατο.Παράλληλα σήμερα οι ισχυροί βοριάδες και οι τοπικές καταιγίδες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού Πιο αναλυτικά σήμερα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, περιμένουμε νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, οι οποίες το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα και τηνθα δώσουν τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες ,την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από το πρωί θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα.Το βράδυ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τους 16 με 17 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου.Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι και βορειοανατολικοί μέχρι 8 μποφόρ.Στηνδεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.Αντίθετα στητο μεσημέρι θα ψιχαλίσει. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.Το Σάββατο η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί ενώ οι βροχές θα απασχολήσουν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τους βοριάδες στο Αιγαίο να αγγίζουν τα 7 μποφόρ.

Τέλος την Κυριακή εκτός από την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας δεν θα λείψει και η μεσημεριανή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν λίγο ,ωστόσο η ατμόσφαιρα μετά από πολλές ημέρες θα είναι καθαρή χωρίς σκόνη.