Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών και πλαστών εγγράφων στην Αθήνα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κέρδος πάνω από 1 εκατ. ευρώ

• 203 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα,• πλήθος μητρών και εξωφύλλων διαβατηρίων,• πλήθος αυτοκόλλητων αδειών εισόδου-visa,• πλήθος σφραγίδων εισόδου-εξόδου,• 106 ανοιγμένοι ταχυδρομικοί φάκελοι,• το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και• 18 κινητά τηλέφωνα.Στο εσωτερικό του «άτυπου ξενώνα» εντοπίστηκαν επτά αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων.Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο τέλεσης των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.Εκτιμάται ότι από τον Ιανουάριο του 2026, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν πραγματοποιήσει ή επρόκειτο να πραγματοποιήσουν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών από και προς την Ελληνική επικράτεια, με εκτιμώμενο οικονομικό όφελος άνω του 1.000.000 ευρώ.Σημειώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της EUROPOL και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής και ειδικότερα της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ηγείται η χώρα μας.Επίσης αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής Δράσης 5.1. της Προτεραιότητας EMPACT-FII (Document Fraud), η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στην οποία θα αποσταλούν τα κατασχεθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα για εργαστηριακές εξετάσεις.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.