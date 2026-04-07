Κρυμμένοι σε πορτ μπαγκάζ βρέθηκαν βαρυποινίτες που είχαν αποδράσει από τις φυλακές στον Βόλο πριν από 14 μήνες
Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους μετά από απόπειρα ληστείας το βράδυ του Σαββάτου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν 14 μήνες μετά την απόδρασή τους δύο βαρυποινίτες που είχαν αποδράσει τον Ιανουάριο του 2025 από τις φυλακές Βόλου.
Οι δύο Αλβανοί δραπέτες βρέθηκαν κρυμμένοι σε πορτμπαγκάζ μετά από έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών απόπειρας ληστείας το βράδυ του Σαββάτου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.
Οι δύο σκληροί κακοποιοί συμμετείχαν το 2015 σε συμμορία επικίνδυνων ληστών που είχαν δολοφονήσει έναν έμπορο ψιλικών στην περιοχή της Ελευσίνας και μία ηλικιωμένη στον Ασπρόπυργο με κίνητρο τη ληστεία.
Κλιμάκιο αστυνομικών της Ασφάλειας Αγρινίου εντόπισαν το σπίτι που είχε νοικιάσει η γυναίκα με ψεύτικα στοιχεία στον οικισμό Μαραθιάς, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδας, την Κυριακή. Το απόγευμα αστυνομικοί είδαν το αυτοκίνητο των δραστών να φεύγει και έστησαν μπλόκο στον κόμβο Συκιάς. Όταν σταμάτησαν το όχημα βρήκαν τους δύο δραπέτες κρυμμένους μέσα στο πορτμπαγκάζ.
Ακολούθησαν έρευνα στη μονοκατοικία όπου βρισκόταν ο έγκλειστος των φυλακών Λάρισας. Ο τελευταίος όταν είδε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Εντός της οικίας βρέθηκε ένα καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες ενωμένοι με μονωτική ταινία και 57 φυσίγγια.
Οι δράστες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Αγρινίου και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή.
Πηγή: taxydromos.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα