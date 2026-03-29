Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Σούδα: Πούλησαν σε πεζοναύτη των ΗΠΑ πιτόγυρο με 17 ευρώ
Στη Σούδα, εκεί όπου δένουν τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία του κόσμου, γράφτηκε μια μικρή ιστορία που λέει πολλά για τη σημερινή πραγματικότητα. Μια ιστορία που δεν αφορά στρατηγικές ή γεωπολιτική, αλλά κάτι πολύ πιο απλό: ένα πιτόγυρο. Και την τιμή του.
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στην Κρήτη μετά από επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με χιλιάδες ναύτες να αναζητούν κάτι γνώριμο και… ελληνικό. Στην προβλήτα Κ-17 της Σούδας στήθηκαν πρόχειρα κιόσκια για να εξυπηρετήσουν το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου που αποβιβάστηκε για λίγες ώρες, σε μια καθαρά πρακτική και προσωρινή συνθήκη.
Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, εκεί, το πιο απλό και καθημερινό ελληνικό φαγητό, έφτασε να πωλείται έως και 17 ευρώ, μια τιμή που ξεφεύγει από κάθε λογική και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τα όρια που αρχίζει να αγγίζει η αγορά, ακόμη και σε τόσο απλές περιστάσεις...
