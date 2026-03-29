Σούδα: Πούλησαν σε πεζοναύτη των ΗΠΑ πιτόγυρο με 17 ευρώ

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στην Κρήτη μετά από επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με χιλιάδες ναύτες να αναζητούν κάτι γνώριμο και… ελληνικό. Στην προβλήτα Κ-17 της Σούδας στήθηκαν πρόχειρα κιόσκια για να εξυπηρετήσουν το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου που αποβιβάστηκε για λίγες ώρες, σε μια καθαρά πρακτική και προσωρινή συνθήκη.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, εκεί, το πιο απλό και καθημερινό ελληνικό φαγητό, έφτασε να πωλείται έως και 17 ευρώ, μια τιμή που ξεφεύγει από κάθε λογική και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τα όρια που αρχίζει να αγγίζει η αγορά, ακόμη και σε τόσο απλές περιστάσεις...





