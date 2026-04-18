Πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους με θερμοκρασίες που θύμισαν καλοκαίρι: Σε ποιες περιοχές της χώρας «άγγιξε» τους 30°C ο υδράργυρος, βίντεο
«Πλημμύρισε» από λουόμενους το παραλιακό μέτωπο στον Άλιμο
Εικόνες καλοκαιρινές καταγράφηκαν σήμερα στα νότια προάστια της Αττικής, με Αθηναίους και τουρίστες να εκμεταλλεύονται την άπλετη ηλιοφάνεια και την καλή θερμοκρασία και να δοκιμάζουν την... τύχη τους στις παραλίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο στον Άλιμο, το οποίο από το πρωί «πλημμύρισε» από κόσμο. Πολλοί επέλεξαν να κάνουν ηλιοθεραπεία, ωστόσο δεν ήταν λίγοι οι τολμηροί που βούτξαν στο νερό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι θερμοκρασίες, σε αρκετές περιοχές της χώρας ήταν υψηλές για την εποχή. Συγκεκριμένα για την Αττική, μέχρι τις 16:30 είχαν καταγραφεί 23,4 βαθμοί Κελσίου στα νότια προάστια (σταθμός Παλαιού Φαλήρου).
Σε άλλα σημεία της χώρας ο υδράργυρος πλησίασε ακόμα περισσότερο τους 30 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-04-2026Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.
