Πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους με θερμοκρασίες που θύμισαν καλοκαίρι: Σε ποιες περιοχές της χώρας «άγγιξε» τους 30°C ο υδράργυρος, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Καλοκαίρι

«Πλημμύρισε» από λουόμενους το παραλιακό μέτωπο στον Άλιμο

Εικόνες καλοκαιρινές καταγράφηκαν σήμερα στα νότια προάστια της Αττικής, με Αθηναίους και τουρίστες να εκμεταλλεύονται την άπλετη ηλιοφάνεια και την καλή θερμοκρασία και να δοκιμάζουν την... τύχη τους στις παραλίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο στον Άλιμο, το οποίο από το πρωί «πλημμύρισε» από κόσμο. Πολλοί επέλεξαν να κάνουν ηλιοθεραπεία, ωστόσο δεν ήταν λίγοι οι τολμηροί που βούτξαν στο νερό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι θερμοκρασίες, σε αρκετές περιοχές της χώρας ήταν υψηλές για την εποχή. Συγκεκριμένα για την Αττική, μέχρι τις 16:30 είχαν καταγραφεί 23,4 βαθμοί Κελσίου στα νότια προάστια (σταθμός Παλαιού Φαλήρου).


Σε άλλα σημεία της χώρας ο υδράργυρος πλησίασε ακόμα περισσότερο τους 30 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-04-2026

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Κλείσιμο
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης