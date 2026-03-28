Σύλληψη οδηγού για τον τραυματισμό και την εγκατάλειψη ανήλικης πεζής στην Κέρκυρα
Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος

Στην σύλληψη ενός 32χρονου οδηγού που τραυμάτισε με το αυτοκίνητο του μια ανήλικη πεζή και την οποία στην συνέχεια εγκατέλειψε, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κέρκυρα την Παρασκευή.

Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα  έγινε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας, όταν ο 32χρονος οδηγός, κινούμενος με το όχημά του, παρέσυρε ανήλικη πεζή, προκαλώντας τον τραυματισμό της και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.
