Καιρός: Έντονη αστάθεια σήμερα, προειδοποιήσεις για ισχυρή κακοκαιρία από 1η Απριλίου
Καταιγίδες σε ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, αφρικανική σκόνη στην Κρήτη – Στο «τραπέζι» ακόμη και σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» Τρίτη-Τετάρτη
Έντονα άστατος παραμένει σήμερα ο καιρός, με καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης επηρεάζουν την ανατολική Κρήτη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πιθανή νέα ισχυρή κακοκαιρία από την Τρίτη 1η Απριλίου, με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και πιθανότητα ακόμη και σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας».
Καταιγίδες σήμερα και αφρικανική σκόνη στα νότιαΆστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, με καταιγίδες που αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παρατηρηθούν στην ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα.
Η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί την Κυριακή προς το Αιγαίο, ενώ τη Δευτέρα προβλέπεται βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, από την Τρίτη αναμένεται νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.
Ζιακοπούλου: «Υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις για σοβαρότατη κακοκαιρία»Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου επισημαίνει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για σημαντική επιδείνωση του καιρού την Τετάρτη.
Όπως αναφέρει, «τα στοιχεία είναι πολύ επικίνδυνα, θα δούμε αν θα παραμείνουν», σημειώνοντας ότι αναμένονται πολλές και ισχυρές βροχές, καθώς και θυελλώδεις άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα.
Καλλιάνος: Πιθανότητα 25% για «μετεωρολογική βόμβα»Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα η χώρα να επηρεαστεί από ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό την Τρίτη και την Τετάρτη.
Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία –και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων– υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται “μετεωρολογική βόμβα” (το ακραίο σενάριο)».
Όπως εξηγεί, το σύστημα αυτό θα μπορούσε να προέλθει από την κεντρική Μεσόγειο και, καθώς θα κινείται προς τη χώρα μας, να αντλήσει ενέργεια από τα θερμά θαλάσσια τμήματα που θα διασχίσει, οδηγώντας σε σημαντική πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο κέντρο του.
Εάν η πίεση μειωθεί κατά περίπου 24 hPa μέσα σε 24 ώρες, τότε το φαινόμενο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «μετεωρολογική βόμβα». Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα βασικά παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, η πιθανότητα αυτού του ακραίου σεναρίου εκτιμάται περίπου στο 25%.
Ο ίδιος επισημαίνει ότι παρότι πρόκειται για έντονο φαινόμενο, δεν είναι πρωτοφανές για την περιοχή.
Πιθανές επιπτώσεις εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριοΣύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, σε περίπτωση επιβεβαίωσης των προβλέψεων, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σταδιακά από την Τρίτη και θα κορυφωθούν κυρίως την Τετάρτη.
Οι πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν:
ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα
σφοδρούς ανέμους που ενδέχεται να δημιουργήσουν γενικευμένα προβλήματα
τοπικά έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας
χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές
Παράλληλα, δεν αποκλείονται προβλήματα όπως υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων, κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές λόγω ισχυρών ανέμων.
Επιπλέον, ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο εξαιτίας μειωμένης ορατότητας και ολισθηρότητας, καθώς και διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών σε τοπικό επίπεδο.
Πιθανές είναι επίσης επιπτώσεις στις θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες.
Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι θα υπάρξει νεότερη και πιο σαφής εικόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα επικαιροποιούνται συνεχώς, εκφράζοντας την ελπίδα να μην επηρεαστεί τελικά η χώρα από τόσο ισχυρό σύστημα.
Σημαντικά ύψη βροχής χθες, κυρίως στην ΉπειροΣε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr αξιόλογες βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν έως το απόγευμα της Παρασκευής 27/03/2026, κυρίως στην Ήπειρο.
Στο χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του ημερήσιου ύψους βροχόπτωσης έως τις 18:30 το απόγευμα, όπως καταγράφηκε από 563 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.
Ο καιρός σήμεραΣε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα εντονότερα και πιο γενικευμένα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα για εκδήλωση λίγων τοπικών χαλαζοπτώσεων. Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 3 έως 13-15, στην Ήπειρο από 3 έως 11-13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Αιγαίου από 9 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο δυτικοί νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις.
Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα τοπιών όμβρων τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι και τι απόγευμα θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.
Ο καιρός την Κυριακή 29-03-2026Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια (κυρίως περιοχή Κρήτης) τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός τη Δευτέρα 30-03-2026Βελτιωμένος καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της όμως νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Ο καιρός την Τρίτη 31-03-2026Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.
Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.
