Καιρός: Έντονη αστάθεια σήμερα, προειδοποιήσεις για ισχυρή κακοκαιρία από 1η Απριλίου

Σημαντικά ύψη βροχής χθες, κυρίως στην Ήπειρο

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Κυριακή 29-03-2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 30-03-2026

Ο καιρός την Τρίτη 31-03-2026

Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026

ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενασφοδρούς ανέμους που ενδέχεται να δημιουργήσουν γενικευμένα προβλήματατοπικά έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώραςχιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχέςΠαράλληλα, δεν αποκλείονται προβλήματα όπως υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων, κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές λόγω ισχυρών ανέμων.Επιπλέον, ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο εξαιτίας μειωμένης ορατότητας και ολισθηρότητας, καθώς και διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών σε τοπικό επίπεδο.Πιθανές είναι επίσης επιπτώσεις στις θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες.Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι θα υπάρξει νεότερη και πιο σαφής εικόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα επικαιροποιούνται συνεχώς, εκφράζοντας την ελπίδα να μην επηρεαστεί τελικά η χώρα από τόσο ισχυρό σύστημα.Σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr αξιόλογες βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν έως το απόγευμα της Παρασκευής 27/03/2026, κυρίως στην Ήπειρο.Στο χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του ημερήσιου ύψους βροχόπτωσης έως τις 18:30 το απόγευμα, όπως καταγράφηκε από 563 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα εντονότερα και πιο γενικευμένα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα για εκδήλωση λίγων τοπικών χαλαζοπτώσεων. Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 3 έως 13-15, στην Ήπειρο από 3 έως 11-13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Αιγαίου από 9 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο δυτικοί νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις.Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα τοπιών όμβρων τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι και τι απόγευμα θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια (κυρίως περιοχή Κρήτης) τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.Βελτιωμένος καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της όμως νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.