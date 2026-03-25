Συνελήφθη ανήλικος με κοκαΐνη και κάνναβη στην Κρήτη
Ένας ανήλικος συνελήφθη στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία η σύλληψή του έγινε, μετά από έλεγχο που έγινε στον ανήλικο αλλά και έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κοκαΐνης, αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 17,7 γραμμαρίων, αποξηραμένα στελέχη (κλώνοι) δενδρυλλίων κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον συνελήφθη 50χρονη γυναίκα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Δείτε Επίσης