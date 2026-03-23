Καταγγελία σε βάρος καθηγητή σε γυμνάσιο της Κορίνθου: Κράτησε μαθήτρια μόνη στην τάξη και έλεγε σεξουαλικά υπονοούμενα
Η μαθήτρια αμέσως μετά το περιστατικό ενημέρωσε την υποδιευθύντρια του σχολείου, ωστόσο εκείνη δεν προχώρησε σε κάποια ενέργεια
Πατέρας ανήλικης μαθήτριας κατήγγειλε στις Αρχές περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (20/3) σε Γυμνάσιο όπου φοιτά η κόρη του στην περιοχή της Κορίνθου.
Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά το τέλος του μαθήματος, 66χρονος καθηγητής του σχολείου ζήτησε από τους υπόλοιπους μαθητές να αποχωρήσουν από την τάξη, κρατώντας μέσα μόνο τη μαθήτρια.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας φέρεται να χρησιμοποίησε φράσεις ερωτικού περιεχομένου, αφήνοντας υπονοούμενα που, σύμφωνα με τον πατέρα, προσέβαλαν την τιμή και την αξιοπρέπεια της ανήλικης.
Κατά τις πληροφορίες, δεν καταγγέλλεται σωματική επαφή.
Ο 66χρονος συνελήφθη μαζί με την υποδιεθύντρια του Γυμνασίου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε δικάσιμος.
Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.
Η μαθήτρια ενημέρωσε την υποδιευθύντριαΣύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ανήλικη μαθήτρια ενημέρωσε αμέσως μετά το συμβάν την υποδιευθύντρια του σχολείου, ωστόσο εκείνη δεν προχώρησε σε κάποια ενέργεια.
