Έστησαν «βιομηχανία» εμπορίας ανθρώπων σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία: Πώς παγίδευαν αλλοδαπούς, τους κρατούσαν τα διαβατήρια και τους μετέτρεπαν σε ομήρους



Οι «δεσμοί χρέους» και ο απόλυτος έλεγχος



Τα διαβατήρια το «κλειδί» της ομηρίας



Πώς επικοινωνούσαν



Συλλήψεις και ταυτοποιήσεις



Βαρύ κατηγορητήριο

• δήλωνε ψευδείς συμβάσεις εργασίας• δεν τηρούσε τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία• διατηρούσε τους εργαζόμενους εκτός πραγματικού ελέγχου των «εργοδοτών»Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούσε ένα παράλληλο σύστημα εργασίας, στο οποίο οι αλλοδαποί βρίσκονταν ουσιαστικά εγκλωβισμένοι.Κομβικό στοιχείο της δράσης του κυκλώματος ήταν η δημιουργία οικονομικής εξάρτησης. Οι αλλοδαποί, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα, φέρονται να κατέβαλαν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια καλούνταν να «ξεχρεώσουν» εργαζόμενοι υπό καθεστώς πίεσης.Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η οργάνωση διατηρούσε ενεργούς αυτούς τους «δεσμούς χρέους», εξασφαλίζοντας ότι τα θύματα παρέμεναν εγκλωβισμένα στο σύστημα εκμετάλλευσης.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρακτική της παρακράτησης ταξιδιωτικών εγγράφων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 19 περιπτώσεις αλλοδαπών, των οποίων τα διαβατήρια είχαν αφαιρεθεί από μέλη του κυκλώματος.Η πρακτική αυτή λειτουργούσε ως μηχανισμός πίεσης, στερώντας από τα θύματα τη δυνατότητα μετακίνησης ή αποχώρησης, και καθιστώντας τα πλήρως εξαρτημένα.Από την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, εγγράφων και οπτικοακουστικού υλικού, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία της οργάνωσης και τις μεταξύ τους συνεννοήσεις.Οι επικοινωνίες μεταξύ των μελών φέρονται να επικεντρώνονταν:• στη διαχείριση των εργατών• στη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων• στην αποφυγή ελέγχων• στη διατήρηση της «εικονικής νομιμότητας»Χωρίς να παρατίθενται αυτούσιοι διάλογοι στη δικογραφία, το περιεχόμενο των επαφών αποτυπώνει μια πλήρως οργανωμένη και συντονισμένη εγκληματική δραστηριότητα.Κατά την επιχείρηση των αρχών συνελήφθησαν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων:• μέλη του βασικού πυρήνα• αλλοδαποί μεσάζοντες• επιχειρηματίες που λειτουργούσαν ως «εικονικοί εργοδότες»• συνεργοί που διευκόλυναν τη λειτουργία του κυκλώματοςΠαράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων:• σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης• εμπορία ανθρώπων• διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής• απάτη κατά του Δημοσίου• νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες• παράνομη κατακράτησηΟι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποτύπωση της δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.