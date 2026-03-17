Έστησαν «βιομηχανία» εμπορίας ανθρώπων σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία: Πώς παγίδευαν αλλοδαπούς, τους κρατούσαν τα διαβατήρια και τους μετέτρεπαν σε ομήρους
ΕΛΛΑΔΑ
Κύκλωμα Αστυνομία Δουλέμποροι Κρήτη Ηράκλειο

10 ΣΧΟΛΙΑ
Μια καλοστημένη «βιομηχανία» εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, με δομή, ιεραρχία και ξεκάθαρους ρόλους, αποκαλύπτουν τα στοιχεία της δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα πολυμελές δίκτυο, το οποίο -σύμφωνα με τις αρχές- λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2024, έχοντας ως «βάση» το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η δράση του εκτεινόταν σε Λασίθι, Αττική, Βοιωτία και άλλες περιοχές της χώρας.

Η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα πλήρως οργανωμένο σύστημα εισαγωγής αλλοδαπών εργατών, κυρίως από χώρες της Ασίας, τους οποίους στη συνέχεια οδηγούσε σε καθεστώς πλήρους εξάρτησης και εκμετάλλευσης.


Η «βιτρίνα» και ο εγκέφαλος

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ο Δ.Κ., ο οποίος συντόνιζε τη δράση της οργάνωσης, έχοντας δίπλα του στενά συγγενικά και έμπιστα πρόσωπα.

Το κύκλωμα λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» επιχείρησης που παρείχε γραμματειακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τη νόμιμη δραστηριότητα ως κάλυψη για την παράνομη δράση.

Πίσω από αυτή τη βιτρίνα, είχε στηθεί ένας μηχανισμός που συντόνιζε:

• τη μετάκληση αλλοδαπών
• τη διαχείριση εγγράφων
Κλείσιμο
• την τοποθέτηση εργατών σε επιχειρήσεις
• τη ροή χρημάτων


Το σχέδιο: «Νόμιμη» είσοδος - παράνομη εκμετάλλευση

Η οργάνωση εκμεταλλευόταν το θεσμικό πλαίσιο μετάκλησης εργατών, προκειμένου να εμφανίζει νόμιμη τη διαδικασία εισόδου στη χώρα. Στην πράξη όμως:

• χρησιμοποιούσε εικονικούς εργοδότες
• δήλωνε ψευδείς συμβάσεις εργασίας
• δεν τηρούσε τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία
• διατηρούσε τους εργαζόμενους εκτός πραγματικού ελέγχου των «εργοδοτών»

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούσε ένα παράλληλο σύστημα εργασίας, στο οποίο οι αλλοδαποί βρίσκονταν ουσιαστικά εγκλωβισμένοι.


Οι «δεσμοί χρέους» και ο απόλυτος έλεγχος

Κομβικό στοιχείο της δράσης του κυκλώματος ήταν η δημιουργία οικονομικής εξάρτησης. Οι αλλοδαποί, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα, φέρονται να κατέβαλαν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια καλούνταν να «ξεχρεώσουν» εργαζόμενοι υπό καθεστώς πίεσης.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η οργάνωση διατηρούσε ενεργούς αυτούς τους «δεσμούς χρέους», εξασφαλίζοντας ότι τα θύματα παρέμεναν εγκλωβισμένα στο σύστημα εκμετάλλευσης.


Τα διαβατήρια το «κλειδί» της ομηρίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρακτική της παρακράτησης ταξιδιωτικών εγγράφων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 19 περιπτώσεις αλλοδαπών, των οποίων τα διαβατήρια είχαν αφαιρεθεί από μέλη του κυκλώματος.

Η πρακτική αυτή λειτουργούσε ως μηχανισμός πίεσης, στερώντας από τα θύματα τη δυνατότητα μετακίνησης ή αποχώρησης, και καθιστώντας τα πλήρως εξαρτημένα.


Πώς επικοινωνούσαν

Από την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, εγγράφων και οπτικοακουστικού υλικού, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία της οργάνωσης και τις μεταξύ τους συνεννοήσεις.

Οι επικοινωνίες μεταξύ των μελών φέρονται να επικεντρώνονταν:

• στη διαχείριση των εργατών
• στη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων
• στην αποφυγή ελέγχων
• στη διατήρηση της «εικονικής νομιμότητας»

Χωρίς να παρατίθενται αυτούσιοι διάλογοι στη δικογραφία, το περιεχόμενο των επαφών αποτυπώνει μια πλήρως οργανωμένη και συντονισμένη εγκληματική δραστηριότητα.


Συλλήψεις και ταυτοποιήσεις

Κατά την επιχείρηση των αρχών συνελήφθησαν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων:

• μέλη του βασικού πυρήνα
• αλλοδαποί μεσάζοντες
• επιχειρηματίες που λειτουργούσαν ως «εικονικοί εργοδότες»
• συνεργοί που διευκόλυναν τη λειτουργία του κυκλώματος

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.


Βαρύ κατηγορητήριο

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων:

• σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• εμπορία ανθρώπων
• διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής
• απάτη κατά του Δημοσίου
• νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
• παράνομη κατακράτηση

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποτύπωση της δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

Δείτε φωτογραφίες: 

10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης