Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος δουλεμπόρων, πάνω από 15 προσαγωγές
Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί πάνω από 200.000 ευρώ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Μοίρες, Τυμπάκι, Τσιφούτ Καστέλλι, Λασίθι, Αθήνα, Θήβα και σε άλλες περιοχές, υπό την εποπτεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive.gr οι έρευνες αφορούν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας φέρονται να έχουν στήσει ένα ευρύ δίκτυο εκμετάλλευσης αλλοδαπών, κυρίως από το Πακιστάν. Τα στελέχη της Υπηρεσίας που χειρίζονται την υπόθεση, μιλούν για «σύγχρονο δουλεμπόριο», για «εμπόριο ψυχών», καθώς οι άνθρωποι αυτοί φέρονται να έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο.
Όπως αναφέρει το CRETA24, η εγκληματική οργάνωση φέρεται με συγκεκριμένη τεχνική και δομή να προωθούσε αλλοδαπούς σε επιχειρήσεις, με ένα σύστημα που παραπέμπει σε «σκλαβοπάζαρο». Τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται πως είχαν βρει τον τρόπο να εξασφαλίζουν άδειες παραμονής για τους αλλοδαπούς που εκμεταλλεύονταν, δηλώνοντάς τους ως εργαζόμενους σε εικονικούς εργοδότες και στη συνέχεια τους προωθούσαν ανά διαστήματα σε άλλους εργοδότες, ενώ παρακρατούσαν σημαντικά ποσά από τις απολαβές τους.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότερες από 15 προσαγωγές και εκτιμάται ότι κάποιες από αυτές μέχρι το βράδυ θα έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Πρόκειται για μια υπόθεση με… βάθος, την διερεύνηση και τον χειρισμό της οποίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ηρακλείου, και τονίζεται πως είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων 15 ετών.
